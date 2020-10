Glasovac: Bilo je smiješno kad je Plenković rekao da smo pobijedili u borbi s koronom

Građani su izgubili povjerenje u Stožer zbog političkih odluka, rekla je potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac u Newsroomu N1 televizije

<p>Potpredsjednica SDP-a, <strong>Sabina Glasovac</strong>, za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568391/Sabina-Glasovac-Bilo-je-smijesno-kada-je-premijer-rekao-da-je-Hrvatska-pobijedila-koronavirus.html">N1</a> je komentirala mogućnost uvođenja izvanrednog stanja zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom.</p><p>- To je sigurno opcija na koju moramo biti spremni. Bila bih zadovoljna i kada bismo malo promptnije reagirali i na novonastale okolnosti. Imali smo iskustvo proljetnog početka pandemije kada smo bili zatečeni kao i ostatak svijeta. Imali smo cijelo ljeto za pripremiti se i znali smo da nam vjerojatno slijedi drugi val i mene čudi da s rebalansom idemo tek sada. Vlada je znala da će prekinuti moratorij na otplatu kredita, znali smo da će nas čekati teška zima u smislu pandemije i gospodarstva - rekla je <strong>Glasovac</strong> koja smatra da Vlada kasni s akcijama.</p><p>Komentirala je i nove mjere koje je najavio Stožer te istaknula da Hrvatska ne može pobijediti pandemiju.</p><p> - Neće biti dobro ako u nekom kraćem vremenu udar na naš zdravstveni sustav bude takav da ga ne možemo podnijeti. U ovom trenutku mi pobijediti pandemiju ne možemo jer to ne mogu ni puno naprednije zemlje od nas - rekla je i dodala da je naivno vjerovati da to može bilo koja Vlada. Kritizirala je i izjavu <strong>Andreja Plenkovića</strong> prije parlamentarnih izbora o pobjedi nad virusom. </p><p>- Bilo je smiješno kada je premijer prije nekoliko mjeseci, želeći ići na parlamentarne izbore, rekao da je Hrvatska pobijedila u borbi s koronavirusom - kaže <strong>Glasovac. </strong></p><p>Dodala je i da je Stožer zbunio javnost dvostrukim kriterijima prilikom donošenja mjera i nelogičnim odlukama, zbog čega nas je drugi val pandemije dočekao nespremne. </p><p> - Nisam pobornik lockdowna, ali jesam za kontrolirano ponašanje - komentirala je. </p>