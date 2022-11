Glavaš: Čuo sam da mi Šeks prijeti da će me zgaziti. Ma zgazit ću ja njega. Istinom!

Branimir Glavaš na Facebook stranici objavio je kako je čuo da Vladimir Šeks prijeti da će ga zgaziti.

- Upišani Šeks mi poručuje da me mora zgaziti - napisao je Glavaš na početku objave te dodao kako 'iz dobro obavještajnih izvora (svjedoka) javljeno mi je kako je Vladimir Šeks ponovo totalno pijanom stanju u jednom širem društvu u zagrebačkoj birtiji rekao, citiram: „Sa Glavašem sam u sukobu i moram ga zgaziti!“. Jedan od sugovornika mu je na to rekao „nećeš ti njega zgaziti, zgazit će on tebe“'.

- Vladimire Šeksu! Gazio si ti mene punih 18 godina lažima i montiranim sudskim procesima, ali ovaj puta ti javno kažem „zgaziti“ ću je tebe, ali istinom! Neće ti vrijediti ni korištenje čak tri (pra)stara telefona kojima se koristiš u „povjerljivim“ razgovorima s pripadnicima kriminalne hobotnice, a kojima se ne može utvrditi lokacija i kojima je otežano tajno praćenje telefonskih razgovora od strane PNUSKOK-a, USKOKA, VSA, SOA-e i DORH-a.

Pijanduro, čim tvoj kompanjon Bajić konačno ode iz DORH-a, bliži se vrijeme tvoga „gaženja“ - poručio je Glavaš Šeksu.

