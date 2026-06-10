Glavaš nakon presude: Bitka nije gotova, idemo u Strasbourg

Bivši saborski zastupnik i osnivač HDSSB-a Branimir Glavaš izjavio je u srijedu da ga nimalo nije iznenadila danas objavljena presuda Visokog kaznenog suda (VKS), u postupku za ratni zločin protiv civilnog stanovništva te je najavio nastavak pravne bitke pred domaćim, ali i međunarodnim sudovima. Visoki kazneni sud u srijedu je objavio kako je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Potvrđenom presudom uz Glavaša je na četiri godina zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvoro optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćio je u srijedu Visoki kazneni sud.

U izjavi Hini Glavaš je ocijenio kako ovaj slučaj potvrđuje da je VKS sud koji je potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu te da služi kako bi blagoslivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova.

Najavio je kako se "pravna bitka nastavlja" te da je slijedeći korak Vrhovni sud, odnosno izvanredno preispitivanje pravomoćne presude VKS-a.



"Nakon toga slijedi Ustavni sud, a potom Strasbourg pa u ovom postupku imamo još tri stepenice", pojasnio je Glavaš.

Glavaš: Nisam siguran hoću li uopće tražiti prijevremeni otpust

"Kad moj odvjetnik i ja službeno zaprimimo presudu, ona će vjerojatno biti upućena i nadležnom sucu izvršenja, koji mora odlučiti što će biti sa mnom. Nisam siguran hoću li uopće tražiti prijevremeni otpust, o tome ću još odlučiti, ako ja to neću tražiti još će imati muke sa mnom u zatvoru. Tu sam u Osijeku niti imam negdje namjeru ići", poručio je Glavaš.

Na prvom suđenju 2009. Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje za zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odradio i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude.

Ustavni sud je u siječnju 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te je suđenje Glavašu i njegovim suoptuženicima ponovno započelo 2017., a koje je još jednom iz početka krenulo u listopadu 2021.

Vrhovni sud je početkom 2020. ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka 2019. prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

Iako je na posljednjem suđenju 2023. nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora Glavaš je iz zgrade suda tada izašao slobodan, a prema pojašnjenju suca Dražena Kevrića istražni zatvor Glavašu nije mu određen zbog odluke Ustavnog suda iz 2015. prema kojoj je već odslužio pet godina, dva mjeseca i 27 dana kazne.