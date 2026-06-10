Glavašev sin: 'Stekao je uvjete za otpust, ali nisam baš siguran da će moliti sud za milost...'

Filip Glavaš, odvjetnik i sin Branimira Glavaša, gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao odluku Visoko kaznenog suda koji je njegovom ocu potvrdio presudu od sedam godina zatvora zbog slučajeva "Garaža" i "Selotejp". Potvrđenom presudom uz Glavaša je na četiri godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

Upitan je kako mu je otac reagirao na pravomoćnu presudu.

- Kada me pitate kako je reagirao, mogu Vam reći da je on, i ja osobno, bio vrlo iznenađen takvom odlukom i to iz jednostavnog razloga što je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim nedostatcima, povredama i pogrešnim utvrđenjima, i s obzirom na kvalitetu naših žalbenih naloga smo bili uvjereni kako će Visoki kazneni sud, u najmanju ruku, tu odluku ukinuti, a vjerovali smo čak da postoji i mogućnost na preinačenje na oslobađajuću presudu. Očito je da kod drugostupanjskog suda nije postojalo dovoljno hrabrosti i očito je da on nije ispunio svoju ulogu žalbenog suda, nego je nažalost samo dodatno produbio sve te povrede koje je učinio prvostupanjski sud - rekao je.

Odgovorio je i na pitanje daljnje procedure te koji su planovi Branimira Glavaša.

- Branimir Glavaš se nalazi u Osijeku i on čeka poziv suca izvršenja. Mi se ponovo nalazimo u jednoj presedanskoj situaciji gdje je Branimir Glavaš izdržao tri četvrtine izrečene mu zatvorske kazne i sada se postavlja pitanje: što će biti s njim? Hoće li on morati ići u zatvor? Odluka o tome je na sucu izvršenja - rekao je.

- Usporedimo li ovaj slučaj s neki drugim slučajevima, i sa sudskom praksom, Branimir Glavaš je stekao sve uvjete za uvjetni otpust, no tu postoji problem što je za taj uvjetni otpust potrebno podnijeti molbu - govori.

- Poznavajući Branimira Glavaša i njegov stav o hrvatskim sudovima i ovom postupku, i pogotovo sudu koji ga je proglasio ratnim zločincem, nisam siguran hoće li on od takvog suda tražiti milost na taj način da mu se odobri uvjetni otpust - rekao je.

Upitan je i što mu je dalje na raspolaganju za pravnu borbu.

- S obzirom na to da Visoki kazneni sud nije ispunio svoju ulogu, nego je već produbio sve te povrede kako sam ranije rekao, mi ćemo se prvo obratiti Vrhovnom sudu sa zahtjevom za izvanredno preispitivanje te odluke. Ukoliko nas Vrhovni sud odbije i ne sanira te povrede - potom ćemo se obratiti Ustavnom sudu koji je već jednom prihvatio našu ustavnu tužbu i vratio sve na ponovljeni početak.

A u slučaju da nas i oni odbiju, obratit ćemo se Europskom sudu za ljudska prava - sud u koji polažemo najviše nade - iz razloga što je on jedini neopterećen ovim postupkom i jedino on može neovisno i nepristrano donijeti odluku - zaključio je.