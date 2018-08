Glave neprijatelja čuvao je u hladnjaku pa bi pričao s njima

Omiljena metoda ubijanja bila mu je drobljenje genitalija protivniku. Metoda koja mu je bila također draga ugandskom diktatoru Idi Aminu je bilo zabijanje kuka u prsa neprijatelju tako da poluživi ostanu visiti kao komad mesa i u strašnoj agoniji čekaju smrt. Ubijao je uživo na televiziji, a slike žrtava čuvao za uspomenu.

Masakrirao je jednu od svojih pet supruga i ubio svoje ministre. Bezglave žrtve bacao je krokodilima, a glave čuvao u hladnjaku kako bi mogao pričati s njima.

Boksački prvak pobjeđivao jednim nokautom

Ugandski zloglasni diktator Idi Amin dobio je nadimak Dada još kao mladić dok je služeći u britanskoj vojsci bio u Keniji.

Pravim imenom Idi Awo - Ongo Angoo rodio se 1924. ili 1925. godine u plemenu Koboka, poznatom po neustrašivosti. Priključio se britanskim kolonijalnim afričkim trupama i brzo se uzdigao do najvišeg ranga u afričkoj vojsci, effendija. Britanska vojska odlučila je s vremenom obučiti Idija i još nekolicinu za 'prave' časnike kako bi mogli preuzeti vojsku jednoga dana kada Britanci odu.

Prvi korak bio je otvoriti bankovni račun što i nije bilo jednostavno s obzirom na to da Idi nije bio školovan. Vježbao je potpis 20 minuta prije nego što je ušao u banku. Odmah si je kupio nekoliko odijela, gomilu alkohola i auto iako nije imao ni vozačku dozvolu.

Foto: IMDB

Boksački prvak u srednjoj kategoriji suparnike je uvijek pobjeđivao jednim nokautom.

- Politika je kao boks. Pokušavaš nokautirati protivnika - rekao je jednom prilikom.

Čudovište nasmijanog lica

Nakon što je Uganda stekla nezavisnost, Aminov bliski kolega Apolo Milton Obote postao je premijer. Imenovao je Idija Amina za vojnog poglavara. Prijatelju je uskoro zabio nož u leđa dok je ovaj bio na sastanku u Singapuru u siječnju 1971. Preuzeo je vlast i proglasio se predsjednikom i to ovim riječima:

'Njegova ekselencija, doživotni predsjednik, maršal Al Hadji doktor Idi Amin, VC, DSO, MC, gospodar svih životinja na svijetu i riba u moru, osvajač britanske imperije u Africi u cjelini i Ugande pojedinačno'.

Narod je na početku pozdravio novog predsjednika s oduševljenjem jer im je obećao demokraciju. Međutim, u tajnosti je ubijao pripadnike plemena koji su podržavali Obotea.

Za ostatak svijeta bio je showman i ekstravagantni klaun. Međutim, iza nasmijanog lica bilo je čudovište koje je odgovorno za smrt pola milijuna ljudi.

Priznao da je kanibal

'Mesar Ugande' rješavao svojih neprijatelja. Ubijao je uživo na televiziji, a slike žrtava čuvao za uspomenu.

Posjedovao je i otok Mukusu čije vode su bile prepune krokodila. Mještanin otoka prisjetio se njegovih posjeta.

- Amin je bio grozan čovjek, divljak. Dolazio je ovdje na odmor, ali čak i tada je mučio i ubijao ljude. Vidio sam dosta tijela dok sam lovio ribu. Ponekad samo dijelove tijela. Bili su Aminovi neprijatelji pa ih je ubio, a zatim bi ih krokodili pojeli - ispričao je ribar Henry Kabwgo.

Foto: IMDB

Aminova kuća bila je povezana sa zloglasnim Državnim zavodom za istraživanje koji je zapravo bio zatvor za mučenje. Rijetko tko je izašao živ iz njega. Oni koji jesu, preživjeli su jedući ljudsko meso. I sam je priznao da je kanibal:

- Jeo sam ljudsko meso. Vrlo je slano, slanije i od leopardova - otkrio je Idi Amin.

Rijeka pretrpana leševima

Dok je Uganda bila kolonija, Britanci su naselili Azijate u zemlji. U vrijeme Idija Amina oni su držali dvije trećine gospodarstva. Predsjednik je naredio da 80.000 Azijata mora napustiti zemlju, a smjeli su uzeti samo ono što su mogli nositi u rukama.

Njihove trgovine i stvari podijelio je svojim sljedbenicima. Uganda je počela propadati jer neuki ljudi nisu znali ništa o poslu. Ljudi su počeli krijumčariti iako su kazne bile smrt. Rijeka Nil ubrzo je bila pretrpana leševima.

Ima pet žena i bezbroj ljubavnica

Njegova brutalnost mogla se mjeriti jedino sa strašću prema ženama. Navodno je imao i sifilis. Imao je pet žena, bezbroj ljubavnica i, prema nekim izvorima čak 60-ero djece. Posljednju kćer dobio je 1992. godine. Iako odgojen kao kršćanin, prešao je na islam.

Ubojica i klaun, Mesar Ugande, jedan od najokrutnijih diktatora na svijetu, no za svog sina Jaffara Amina, kojeg je dobio iz veze sa šogoricom, bio je samo 'Big Daddy'. Do treće godine živio je s bakom, Idijevom majkom. Jaffar se sjeća da je zvala diktatora 'Awongo', što znači onaj koji puno plače jer je bio takav kao beba. Jaffar je upoznao oca tek s četiri godine iako tvrdi kako se otac cijeli život brinuo o njemu i ostaloj djeci.

- Uveli su me u prostoriju gdje je na kraju golemog stola sjedio čovjek veliki kao medvjed. Nije dizao pogled. Znojna lica trpao je u sebe piletinu s tanjura. Rekao mi je da sjednem i kušam. Poslušao sam ga. Stavio sam zalogaj i trenutak kasnije držao sam se za vrat i pokušavao doći do zraka. Jelo je bilo prepuno ljutog umaka. Ja sam plakao od straha, a otac od smijeha - prisjetio se jednom prilikom.

Obožavao naganjati žrtvu kopljem

Idi se volio rugati ljudima. Jedna od najdražih šala bila mu je naganjati žrtvu kopljem. Umirali bi od straha vidjevši grdosiju kako trči za njima. Idi bi im tada precizno bacio koplje kraj nogu.

Foto: IMDB

- Mrzio sam kad su ga ljudi zvali lakrdijašem. Ja sam ga više doživljavao kao Muhammada Alija. Volio je nestašluke. Obožavao je i crtiće. Najdraži mu je bio Tom i Jerry - rekao je sin. Otac je, istaknuo je, djecu učio pucati, roniti, a obožavao je i košarku.

Idi Amin obožavao je skupu garderobu. Imao je butlera koji se brinuo samo o njegovoj odjeći a posebno je pazio na kravate. Obožavao je i automobile. Imao je kolekciju Land Rovera, Range Rovera i Rolls-Royceova. Ipak, najdraži mu je bio Mercedes 300 coupe, koji je dobio od Gaddafija.

'Moj otac je bio čovjek dobrih namjera'

Jaffar je ispričao kako njegov otac nije mogao u školu jer se rodio u plemenu Koboka na sudanskoj granici koje se tada nije smatralo djelom Ugande. Neko vrijeme radio je na poljima šećera koje su držali Azijati. Grozno su se ponašali prema Afrikancima. Jaffar vjeruje da je zato njegov otac i otjerao Azijate iz zemlje.

- Tvrdnje da je moj otac dao ubiti pola milijuna ljudi su samo propaganda. Apsolutna vlast uništila je njegove dobre namjere. Otud je nastao izraz da je Hitler Afrike - objasnio je odani sin.

'Kralj Škotske' uživao je rugati se Britancima

Idi Amin nije propuštao ni jednu priliku da se naruga Britancima. Proglasio se 'kraljem Škotske' i doslovno jednom banuo engleskoj kraljici u posjet.

Umjesto najavljenog državničkog protokola, pilot je javio kontrolnom tornju u Londonu da je na letu predsjednik Ugande. Kraljica ga je primila, i nakon kratkog ćaskanja pitala čime može zahvaliti nenadani posjet. Idi je pukao od smijeha i rekao da ne može naći cipele u Ugandi. Zapravo je kupovao oružje po svijetu i navratio samo kako bi pokazao da su sada ravnopravni.

Skupljao hranu za 'gladne Britance'

Još 1971. godine, za vrijeme ekonomske krize u Britaniji, organizirao je sakupljanje hrane za gladne Britance. Sve to, naravno, evidentirao je kamerama. Pozvao je dobre ljude Ugande da pomognu sirotinji. Sakupili su tri tone hrane, a Idi Amin je pozvao Britance da pošalju avion po pomoć. Drugom prilikom natjerao je četiri britanska poduzetnika da nose stolicu na kojoj je sjedio.

- Vi ste nas osvojili, a sada me nosite kao kralja - vikao je zadovoljno.

'Znam više od doktora filozofije'

Svirao je harmoniku i organizirao luksuzne zabave. Ipak, na snimkama se vidi kako su parovi koji plešu prestravljeni. Navodno se na tim zabavama i hvalio odsječenim glavama ministara.

Predsjednik težak 110 kg, volio je naglašavati kako zna više od doktora filozofije jer je vojnik koji zna reagirati. Davio se u kavijaru i kobasicama, a obožavao je i pizzu te Kentucky Fried Chicken.

Krojač mu je morao produljiti vojnu odoru kako bi na nju mogao objesiti sve izmišljene medalje.

S vremenom se povezao s palestinskim teroristima. Nakon što su oteli avion Air France u Ateni 1976. godine Idi Amin ponudio im je utočište u Entebbeu. Otmičari su tražili oslobađanje 53 Palestinca u zamjenu za 256 taoca u Airbusu. Izraelci su izveli brzu akciju i oslobodili taoce. U akciji su uništili većinu borbenih aviona Ugande kako se ne bi osvetili Izraelu. Pred cijelim svijetom ponizili su Idija Amina. Tu je počeo njegov kraj.

Utočište pronašao u Libiji pa u Saudijskoj Arabiji

Narod je bio sve siromašniji i gladniji, a Idi je krenuo osvajati Tanzaniju. Ipak, njegovi vojnici znali su ubiti nenaoružane, ali se nisu znali nositi s pravom vojnom silom kakva je tada bila Tanzanija. Vidjevši da će ga poraziti najavio je kako se povlači jer vjeruje u mir.

Tanzanija se tada udružila s Kenijom i napala Ugandu u travnju 1979. godine. Idi Amin uspio je pobjeći u Libiju. Sa sobom je poveo svu svoju djecu. Uselio se u stan u zgradi i zadovoljno rekao djeci da je takav život oduvijek sanjao.

Ipak, ubrzo je postao nemiran i vjerovao da ga je Gadafi izdao. Prihvatio je ponudu Saudijske Arabije 1972. godine. Saudijci su naime strahovali kako će njegov lik narušiti reputaciji Islama pa su mu odlučili ponuditi sigurnost i 30.000 dolara mjesečno plaćati njegovu šutnju. Dobio je kuću s 15 soba i mramornim podovima.

'Najveći gad kojega je afrička majka mogla roditi'.

Do kraja života ponosno je gledao filmove snimljene po njemu. Vjerovao je da je i loša reklama dobra reklama.

Obote se vratio na vlast i zadržao se tamo pet godina. Za svog nekadašnjeg prijatelja rekao je kako je 'najveći gad kojega je afrička majka mogla roditi'.

Idi Amin umro je od zatajenja bubrega na današnji dan 2003. godine u Saudijskoj Arabiji. Iako je nakon njegova odlaska, Uganda doživjela ekonomski bum, narod je i danas podijeljen. Mnogi ga mrze, ali mnogi i obožavaju.

Tema: History