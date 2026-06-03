Glavina: 'Mnogi iznajmljivači su spustili cijene, to bi trebali učiniti ugostitelji i trgovine'

Ministar turizma Tonči Glavina gostovao je u programu RTL-a te odbacio mogućnost povlačenja najavljenih izmjena kojima bi se povećao paušal za dio privatnih iznajmljivača, poručivši kako će Vlada nastaviti razgovore s predstavnicima sektora, ali da odustajanje od mjera nije opcija unatoč tome što je Udruga Glas poduzetnika, zajedno s partnerima, prikupila oko 30 tisuća potpisa protiv povećanja davanja za iznajmljivače i obrtnike.

Na pitanje postoji li mogućnost da se odustane od povećanja paušala, kratko je odgovorio: "Ne, govori da ćemo razgovarati."

Smatra kako najave prosvjeda nemaju opravdanje te naglašava da se predložene promjene neće primjenjivati ove godine, nego tek od 1. siječnja iduće godine.

- ako je bitno da se razumije što se trenutno predlaže. Prvo, sve mjere koje se predlažu nisu u ovoj godini nego stupaju na snagu tek s 1. siječnja sljedeće godine. Drugo, povećanje paušala o kojem se govori u turizmu se odnosi na isključivo najrazvijenije turističke regije, gradove i općine, dakle one koji imaju najveću popunjenost i koji imaju najveće prihode - pojasnio je ministar.

Dodao je kako se za većinu hrvatskih gradova i općina ništa neće promijeniti.

- Čak i u nekima najrazvijenijima, koji su već donijeli odluke koje su iznad ovog zakonskog minimuma - od Dubrovnika, dubrovačkog primorja, Korčule, Splita, Visa, Rogoznice, Makarske, Starog Grada, Sutivana, Rijeke, Pule, Zagreba, Varaždina i tako dalje - za jedan dobar dio njih se ne mijenja ništa - rekao je Glavina.

Prema njegovim riječima, cilj mjera nije samo fiskalni učinak, već i veća društvena odgovornost u razdoblju gospodarskih izazova.

- A profit mora imati mjeru. Dakle, ove mjere između ostaloga imaju i cilj da pomognu onima najranjivijima, a s ukidanjem poreza na dohodak umirovljenicima, oni će biti najveći dobitnici - kazao je.

Glavina je naglasio kako prihod od paušala ostaje lokalnim jedinicama koje samostalno određuju njegovu visinu unutar zakonskih okvira koje propisuje država.

- Radi se o promjeni isključivo u ovoj donjoj granici zakonskog minimuma za najrazvijenije gradove i općine u Republici Hrvatskoj. Na taj način se vrlo jasno cilja tamo gdje je najveći broj dana rada i gdje su najveći prihodi - rekao je.

Govoreći o učincima dosadašnjih reformi, ministar tvrdi da su mjere vezane uz nekretnine i turizam dale željene rezultate.

- Kada smo donosili prve velike značajne izmjene propisa vezano za porez na nekretnine, prije godinu i pol dana, i tada smo tvrdili da se ništa negativno neće dogoditi. Čak naprotiv, dobili smo ono što smo željeli, a to je da iznajmljivači danas po broju popunjenosti dana rade bolje nego su ikad radili još od 2018. - kazao je.

Dodao je kako je istovremeno zabilježen rast dugoročnog najma te usporavanje apartmanizacije obale.

Na kritike da država favorizira velike hotelske sustave na račun privatnog smještaja, Glavina je odgovorio:

- Hrvatska stvara i ima jedan turistički proizvod, dakle smještajne strukture gdje su nama gosti u potpunosti integrirani u naše lokalno stanovništvo i upravo zbog toga mi moramo braniti lokalno stanovništvo. Turizam je izvanredan skup gospodarskih djelatnosti, ali se s time mora upravljati. Moramo gledati cilj širi od zarade samo nekog individualnog pružatelja usluga. Od turizma ne žive svi u ovoj državi, a kvaliteta života naših građana je jako bitna - govori.

Ministar se osvrnuo i na cijene turističkih usluga te ustvrdio da su brojni iznajmljivači već reagirali na apel za snižavanje cijena.

- Vidljivo je da su mnogi, mi to pratimo na dnevnoj bazi, reagirali i da su cijene smještaja spustili - rekao je.

Zaključio je kako će uspješnost turističke sezone pokazati jesu li poduzete mjere bile opravdane.

- Vjerujem da s adekvatnim akcijama na koje smo pozvali itekako možemo odraditi dobru i kvalitetnu turističku godinu. Apel koji smo poslali je itekako utemeljen na podlogama i informacijama koje imamo. Bilo je jako potrebno da jednu marketinšku poruku pošaljemo prema našim tržištima, da Hrvatska radi dodatne napore, i Hrvatska ih uistinu radi u kategoriji smještaja. Sada bi bilo dobro da to prenesemo i na trgovine, ugostitelje, prijevoz - rekao je ministar.