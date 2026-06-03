Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRAO POBUNU

Glavina: 'Mnogi iznajmljivači su spustili cijene, to bi trebali učiniti ugostitelji i trgovine'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Glavina: 'Mnogi iznajmljivači su spustili cijene, to bi trebali učiniti ugostitelji i trgovine'
Zagreb: Tonči Glavina nakon Vlade dao je izjavu za medije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ministar se osvrnuo i na cijene turističkih usluga te ustvrdio da su brojni iznajmljivači već reagirali na apel za snižavanje cijena

Ministar turizma Tonči Glavina gostovao je u programu RTL-a te odbacio mogućnost povlačenja najavljenih izmjena kojima bi se povećao paušal za dio privatnih iznajmljivača, poručivši kako će Vlada nastaviti razgovore s predstavnicima sektora, ali da odustajanje od mjera nije opcija unatoč tome što je Udruga Glas poduzetnika, zajedno s partnerima, prikupila oko 30 tisuća potpisa protiv povećanja davanja za iznajmljivače i obrtnike. 

Na pitanje postoji li mogućnost da se odustane od povećanja paušala, kratko je odgovorio: "Ne, govori da ćemo razgovarati."

Smatra kako najave prosvjeda nemaju opravdanje te naglašava da se predložene promjene neće primjenjivati ove godine, nego tek od 1. siječnja iduće godine.

- ako je bitno da se razumije što se trenutno predlaže. Prvo, sve mjere koje se predlažu nisu u ovoj godini nego stupaju na snagu tek s 1. siječnja sljedeće godine. Drugo, povećanje paušala o kojem se govori u turizmu se odnosi na isključivo najrazvijenije turističke regije, gradove i općine, dakle one koji imaju najveću popunjenost i koji imaju najveće prihode - pojasnio je ministar.

NAJAVILI I PROSVJED Ministar Tonči Glavina malim iznajmljivačima o većem porezu: 'Odradite koji dan više'
Ministar Tonči Glavina malim iznajmljivačima o većem porezu: 'Odradite koji dan više'

Dodao je kako se za većinu hrvatskih gradova i općina ništa neće promijeniti.

- Čak i u nekima najrazvijenijima, koji su već donijeli odluke koje su iznad ovog zakonskog minimuma - od Dubrovnika, dubrovačkog primorja, Korčule, Splita, Visa, Rogoznice, Makarske, Starog Grada, Sutivana, Rijeke, Pule, Zagreba, Varaždina i tako dalje - za jedan dobar dio njih se ne mijenja ništa - rekao je Glavina.

Prema njegovim riječima, cilj mjera nije samo fiskalni učinak, već i veća društvena odgovornost u razdoblju gospodarskih izazova.

- A profit mora imati mjeru. Dakle, ove mjere između ostaloga imaju i cilj da pomognu onima najranjivijima, a s ukidanjem poreza na dohodak umirovljenicima, oni će biti najveći dobitnici - kazao je.

POGLEDAJTE TEASER John Malkovich glavni akter u promo spotu HTZ-a: S Glavinom pije kavu, on mu priča o fjaki...
John Malkovich glavni akter u promo spotu HTZ-a: S Glavinom pije kavu, on mu priča o fjaki...

Glavina je naglasio kako prihod od paušala ostaje lokalnim jedinicama koje samostalno određuju njegovu visinu unutar zakonskih okvira koje propisuje država.

- Radi se o promjeni isključivo u ovoj donjoj granici zakonskog minimuma za najrazvijenije gradove i općine u Republici Hrvatskoj. Na taj način se vrlo jasno cilja tamo gdje je najveći broj dana rada i gdje su najveći prihodi - rekao je.

Govoreći o učincima dosadašnjih reformi, ministar tvrdi da su mjere vezane uz nekretnine i turizam dale željene rezultate.

- Kada smo donosili prve velike značajne izmjene propisa vezano za porez na nekretnine, prije godinu i pol dana, i tada smo tvrdili da se ništa negativno neće dogoditi. Čak naprotiv, dobili smo ono što smo željeli, a to je da iznajmljivači danas po broju popunjenosti dana rade bolje nego su ikad radili još od 2018. - kazao je.

Dodao je kako je istovremeno zabilježen rast dugoročnog najma te usporavanje apartmanizacije obale.

KOMENTAR: IVAN PANDŽIĆ Objava računa je učinkovit i jeftin alat za sprječavanje krađe, a treba vratiti povjerenje
Objava računa je učinkovit i jeftin alat za sprječavanje krađe, a treba vratiti povjerenje

Na kritike da država favorizira velike hotelske sustave na račun privatnog smještaja, Glavina je odgovorio:

- Hrvatska stvara i ima jedan turistički proizvod, dakle smještajne strukture gdje su nama gosti u potpunosti integrirani u naše lokalno stanovništvo i upravo zbog toga mi moramo braniti lokalno stanovništvo. Turizam je izvanredan skup gospodarskih djelatnosti, ali se s time mora upravljati. Moramo gledati cilj širi od zarade samo nekog individualnog pružatelja usluga. Od turizma ne žive svi u ovoj državi, a kvaliteta života naših građana je jako bitna - govori.

Ministar se osvrnuo i na cijene turističkih usluga te ustvrdio da su brojni iznajmljivači već reagirali na apel za snižavanje cijena.

- Vidljivo je da su mnogi, mi to pratimo na dnevnoj bazi, reagirali i da su cijene smještaja spustili - rekao je.

KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK Nikoga ne možete prisiliti da spušta cijenu ili gosta da je plati
Nikoga ne možete prisiliti da spušta cijenu ili gosta da je plati

Zaključio je kako će uspješnost turističke sezone pokazati jesu li poduzete mjere bile opravdane.

- Vjerujem da s adekvatnim akcijama na koje smo pozvali itekako možemo odraditi dobru i kvalitetnu turističku godinu. Apel koji smo poslali je itekako utemeljen na podlogama i informacijama koje imamo. Bilo je jako potrebno da jednu marketinšku poruku pošaljemo prema našim tržištima, da Hrvatska radi dodatne napore, i Hrvatska ih uistinu radi u kategoriji smještaja. Sada bi bilo dobro da to prenesemo i na trgovine, ugostitelje, prijevoz - rekao je ministar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'
NANIZALO SE SLUČAJEVA NA JUGU

Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'

Vojni helikopter odradio 13 letova, a pacijenti čekaju zbog neispravnih letjelica i rupa u sustavu. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kaže da "ima prostora za napredak"
Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'
OPRAŠTAJU SE OD NJEGA

Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'

Iako je medicinski tim pružio muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.
VIDEO Nevrijeme u Biogradu: 'Auti skoro pa plivaju po cesti'
KAOS

VIDEO Nevrijeme u Biogradu: 'Auti skoro pa plivaju po cesti'

Naš čitatelj procjenjuje da u centru ima sigurno pola metra vode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026