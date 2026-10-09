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TURIZAM U PLUSU

Glavina: Možemo biti zadovoljni i sretnu turističkim rezultatima. Prešli smo 105 milijuna noćenja

Piše HINA,
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Glavina: Možemo biti zadovoljni i sretnu turističkim rezultatima. Prešli smo 105 milijuna noćenja
Zagreb: Izjave ministara nakon 212. sjednice Vlade RH | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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"Do sada smo prešli oko 105 milijuna noćenja i 20 milijuna dolazaka. Očekujemo da ćemo te rezultate do kraja godine još podebljati. Jako smo zadovoljni i dobrim rezultatima u posezoni", rekao je Glavina.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je u petak nakon sjednice vlade, da s fizičkim turističkim rezultatima i financijskim pokazateljima do sada ove godine "itekako možemo biti i sretni i zadovoljni", jer je samo u rujnu bilo tri posto više dolazaka turista i noćenja.

Osim fizičkih pokazatelja koji su uz rujan i u devet mjeseci u plusu od dva posto u dolascima i jedan posto u noćenjima, ministar je naglasio da su dobri i podaci o prihodima od stranih turista koji su na razini prvih šest mjeseci ove godine porasli pet posto, a dodao je i da su prihodi i od domaćih turista "jako dobri".

"Do sada smo prešli oko 105 milijuna noćenja i 20 milijuna dolazaka. Očekujemo da ćemo te rezultate do kraja godine još podebljati. Jako smo zadovoljni i dobrim rezultatima u posezoni", rekao je Glavina.

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To prema njegovom mišljenju potvrđuje da se razvoj odvija u skladu sa strateškim dokumentima.

Najavio je da će se 19. i 20. studenoga u Poreču održati Dani hrvatskog turizma (DHT), s dodjelom nagrada i rezimeom turističke godine.

Ocijenio je da je Hrvatska sve više prepoznata i kao adventska destinacija, pa slijede promocija i kampanja s ciljem dodatnog motiviranja dolazaka turista tijekom zime.

Važnom je komentirao današnju vladinu odluku o sufinanciranju, rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji splitske sportske infrastrukture, pogotovo što se ta odluka veže za tri kapitalna projekta sportskih građevina - sportski centar Gripe, Spaladium Arenu i sportski centar u Park Mladeži (Brodarica), s ukupnom investicijom od oko 73 milijuna eura, u čemu država sudjeluje s oko 54,5 milijuna.

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"To je velik zamašnjak za razvoj sportske infrastrukture, jer su te građevine zbog proteka vremena u prilično lošem stanju, a kapitalne su i bitne za održavanje sportskih događanja, pripremu i stvaranje sportaša", rekao je Glavina.

Što se tiče rebalansa proračuna, rekao je da je Ministarstvo turizma i sporta iskazalo određene uštede, ali da ništa značajno nije izgubilo.

"Sve što smo obećali i zacrtali ćemo i realizirati, samo u malo drugačijoj vremenskoj dinamici. Ušteda sada iznosi oko 22 milijuna eura i raspoređena je po svim stavkama proračuna, a najvećim dijelom vezana je za drugačiju dinamiku infrastrukturnih projekata", rekao je Glavina.

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