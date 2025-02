Glavina o nadolazećoj sezoni: 'Moramo podići konkurentnost, trebamo se prilagoditi tržištu'

Hrvatska postaje sve skuplja, a hoće li to i kako utjecati na nadolazeću turističku sezonu odgovorio je ministar Tonči Glavina.

- Najveći problem i ono što je zabrinjavajući faktor je da od početka 2022. godine do rujna 2024. rast cijena u turizmu, dio koji se odnosi na smještaj i usluživanje hrane i pića, je rastao gotovo 50 posto. Nije to sve samo podizanje cijena, dobar dio toga je i podizanje kvalitete i standarda, i to je ono što je dobro i što pozdravljam - rekao je Glavina za Novu TV.

Glavina ističe da je u interesu zemlje da svi poslovni subjekti rade što bolje i ostvaruju profit, ali uz istovremeno održavanje prihvatljivih cijena kako bi se Hrvatska dugoročno pozicionirala kao poželjna turistička destinacija. Ministar naglašava da je Vlada poduzela niz mjera za povećanje konkurentnosti, uključujući investicije i poticaje u turizmu. Na novinarsko pitanje o mogućnosti bojkota u turizmu, s obzirom na trenutni bojkot maloprodaje unatoč ulaganjima u gospodarstvo, Glavina odgovara da ga to ne zabrinjava.

- Komuniciramo sa sektorom i radimo na tome da se prilagodimo tržištu. Želim poslati poruku svim našim turističkim dionicima da je ovo ključna godina u kojoj moramo podići cjenovnu konkurentnost - rekao je Glavina.

Glavina kaže kako, za razliku od svojih kolega koji su podržali bojkot trgovina, ne bi podržao bojkot u turizmu.

- Neće biti bojkota u turizmu, ni domaćih, ni stranih gostiju. Ne bih podržao taj bojkot - rekao je.

- Mi smo sada na našem turističkom vrhuncu što se tiče prihoda, brojki i svega. Dakle, sve što radimo sad je da budemo svjesni i da se na vrijeme pripremamo jer sad još imamo vremena za realizaciju dobre i kvalitetne turističke godine - dodao je ministar.

Ministar očekuje da ove godine u turizmu bude stagnacija cijena, ali ne isključuje mogućnost da dođe i do pada.

- Sigurno je da ćemo imati stabilizaciju cijena. Jako je bitno naglasiti da se ta stabilizacija već dogodila prošle godine. Ja sada očekujem da se adekvatno pripremimo i da ta stabilizacija cijena bude kod nas prisutna. Ako bude tako, imat ćemo dobru turističku godinu - smatra Glavina.

Komentirao je i recesiju koja se događa u zemljama iz kojih dolaze brojni naši turisti. Nijemce, Talijane i Austrijance zbog toga zanima najbolja ponuda.

- Činjenica je da oni nemaju gospodarski rast kao mi. Mi smo već godinama treće najjače gospodarstvo u Europi, većina našeg tržišta ima stagnaciju. Istraživanja pokazuju da će prvi puta gosti birati destinaciju, preko 52 posto onih koji su odlučili da će putovati ove godine, isključivo po omjeru cijene i kvalitete, a ne kao nekada ljepota prirode, gastronomija, domaćini.... - kazao je Glavina.

- Najbolje rezultate hrvatskog turizma imamo u dodanoj vrijednosti, ako govorimo o vrhunskim hotelima i restoranima koji imaju kvalitetu. Dakle, podizanje kvalitete je svakako jedan od nužnih koraka koje moramo napraviti - zaključio je.