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MINISTAR NA UDARU PLUS+

Glavina traje do rujna? Vrh HDZ-a važe odluku o rekonstrukciji...

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
Glavina traje do rujna? Vrh HDZ-a važe odluku o rekonstrukciji...
SP 2026 Toronto: Andrej Plenković i Marijan Kustić na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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NOVI EXPRESS U HDZ-u tvrde da sudbina ministra Tonča Glavine ovisi o sezoni, Obuljen Koržinek mogla bi u UNESCO-u, a ponovno se spominju Boška Ban i Ivan Šipić. Rad ministara se dubinski analizira...

Nakon priča o prijevremenim izborima Plenković priprema veliku rekonstrukciju Vlade? Glavina prvi na udaru, Obuljen gleda prema Parizu, a otvoreno je i pitanje DP-a.

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Komentari 14
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