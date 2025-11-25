Vjesnikov neboder rušit će eksplozivom: 'Dvije su opcije. Jedna je da se sam uruši'

Kada i kako će se rušiti Vjesnikov neboder te što će niknuti na njegovu lokaciji, bile su ključne teme emisije U mreži prvog. Nakon velikog požara koji je ozbiljno narušio statiku zgrade, stručnjaci su potvrdili: neboder je toliko oštećen da ga treba ukloniti u najkraćem mogućem roku.

U emisiji su gostovali državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić, profesor Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu te arhitekt Otto Barić.

Glavinić: Konstrukcija je teško oštećena, rušenje je neizbježno

Državni tajnik Glavinić potvrdio je da su jučer održani prvi sastanci nadležnih službi nakon što je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) dostavio detaljno izvješće o stanju nebodera.

– Izvješće pokazuje da je konstrukcija u značajnoj mjeri oštećena. Monitoring i dodatna ispitivanja pokazali su oštećenja na stupovima, pukotine i oslabljenu čvrstoću betona. Armatura više nije efikasna – rekao je Glavinić.

Prema njegovim riječima, stručnjaci su potvrdili da su svi parametri jasni: neboder se mora ukloniti.

Glavinić je objasnio da se trenutno analiziraju dvije metode – mehaničko rušenje ili miniranje.

– Razgovarali smo s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom o metodi miniranja. Jedna opcija je da se neboder uruši sam u sebe, a druga je obaranje u stranu gdje je to najsigurnije. Prema sadašnjim procjenama, najizglednije je obaranje nebodera prema Savskoj ulici – rekao je.

Taj smjer smatra se najsigurnijim jer je riječ o prostoru koji bi omogućio kontrolirano rušenje, bez ugroze okolnih objekata.

Dobrilović: “Miniranje je brzo i kontrolirano, ali sve ovisi o lokaciji”

Profesor Mario Dobrilović istaknuo je da postoji više tehnika rušenja, a odabir metode ovisi o statičkom stanju objekta i okolnostima na terenu.

– Postoji više metoda, a koju ćemo koristiti ovisi o konstrukciji i okolini zgrade. Razmatramo i rušenje rotacijom, ali potrebno je pregledati lokaciju i sve detalje – rekao je Dobrilović.

Naglasio je i prednosti miniranja.

– Prednost miniranja je brzina. Eksplozivom se u precizno određenom rasporedu uklanjaju nosivi elementi, čime se kontrolira smjer i dinamika rušenja. Pripreme su kratke, a samo rušenje traje svega nekoliko desetaka sekundi – rekao je.

Barić: “Obnova je iluzija, potrebna je potpuno nova zgrada”

Arhitekt Otto Barić poručio je da se obnova nebodera ne razmatra i da je iz više razloga neisplativa i nepraktična.

– Ta zgrada je izgrađena u potpuno drugačijem vremenu. Nema ni osnovnu protupožarnu opremu, poput vatrodojave. I unutarnja organizacija prostora je zastarjela. Bilo bi pogrešno pokušati je obnoviti – rekao je Barić.

Naglasio je kako je ključno da država, Grad Zagreb i arhitekti zajedno definiraju kvalitetan program nove gradnje.

Što se tiče buduće namjene prostora, Barić očekuje da će ostati poslovna zona.

– GUP predviđa poslovnu, pretežito uredsku namjenu. To otvara mogućnost da država na toj lokaciji smjesti dva ili tri ministarstva u moderni objekt – kazao je.

Na kraju je dodao i simboličnu opasku.

– Poetično gledano, Vjesnikov neboder nastao je u poplavi, a nestao je u požaru.