Glavna medicinska sestra zadužena za covid-19 u KBC-u Sestre Milosrdnice Snježana Krpeta govorila je za Dnevnik Nove TV o stanju u toj bolnici.

- Situacija je takva da imamo malo manji pritisak, popunjeni smo s nekih 65 do 70 posto. Prije mjesec dana bili smo puni sa 120 COVID bolesnika. Imamo lagani pad - rekla je Krpeta.

Rade punim pogonom

- Mi stalno radimo punim pogonom, moramo biti oprezni zbog velikih brojeva zaraze, nadam se da ćemo vratiti hladni pogon - dodala je.

Osvrnula se sestra i na veliku potražnju za PCR testiranjem.

- Prije dva dana na našem punktu za testiranje bilo je 720 ljudi koji su se testirali. Nismo imali preveliki priljev bolesnika u našu bolnicu. S obzirom na to da je Zagreb i županija jedan od bolje procijepljenih, to znači da je cjepivo učinilo svoje i da je zato manji broj bolesnika na našem objedinjenom hitnom prijemu".

- Vrijeme će pokazati je li točno da se kod zaraze omikronom radi o blažim kliničkim slikama. Ovih dana izgleda da su to blaže kliničke slike čim nije tolika opterećenost na naš objedinjeni hitni prijem - rekla je Krpeta.

S obzirom na vrlo nizak postotak procijepljenosti u Splitu, misli da su kolege pod velikim pritiskom.

- Za Split je teško reći, znamo da je to velika županija s najmanje procijepljenih. Vidjeli ste ponašanja i proslave, sve to doprinosi širenju virusa. Bolnica je prenatrpana, a tamo gravitira više od 1,5 milijuna stanovnika. To je zaista veliki pritisak na kolege - kaže Krpeta.

Lijek protiv korone primili prvi pacijenti

Novi lijek protiv korone dobilo je nekoliko pacijenata, otkriva Krpeta.

- Dali smo četvorici bolesnika srednje životne dobi i izgleda da djeluje. Moram naglasiti da je jedan bolesnik bio hematološki bolesnik, a znamo da su to ozbiljni bolesnici. Oni su u tijeku liječenja, a kako se čini, imamo povratno dobre rezultate - navela je Krpeta.

- Zaraženi omikronom imaju drugačiju prezentaciju kliničkih simptoma od onih koji su zaraženi deltom. Simptomi su nastali naglo, ali su trajali kraće, u tome se razlikuje - zaključila je Krpeta.