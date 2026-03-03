Obavijesti

'NATO NIJE UKLJUČEN'

Glavni tajnik NATO-a: Američko-izraelski napadi na Iran imaju široku potporu u Europi...

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Glavni tajnik NATO-a: Američko-izraelski napadi na Iran imaju široku potporu u Europi...
Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS

Nizozemac je naglasio da NATO nije "uključen” u taj sukob, no da je jasno da je „svima bolje” jer je Hamnei mrtav, a Iran vojno oslabljen, prenosi agencija France Presse.

Admiral

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u utorak je rekao da američko-izraelski napadi na Iran imaju „široku potporu” među europskim državama.  "Jasno sam uvidio da brojni moji kolege unutar NATO-a pozdravljaju eliminaciju nuklearnih kapaciteta, neutralizaciju balističkih projektila, kao i nestanak iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija", rekao je Rutte na konferenciji za medije u Skoplju uz makedonsku predsjednicu Gordanu Siljanovsku Davkovu

NATO je u nedjelju najavio prilagodbu raspoređivanja svojih snaga kako bi zajamčio veću sigurnost za svoje 32 članice pred "potencijalnim prijetnjama” poput balističkih projektila ili dronova koji dolaze iz Irana, regije "ili drugih područja".

No NATO nema "apsolutno nikakav” plan uvlačenja u taj sukob, naglasio je glavni tajnik.

U subotu je dronom iranske proizvodnje pogođena baza britanskog RAF-a na Cipru, a sukobu najbliža NATO članica je Turska koja graniči s Iranom.    

Rutte je tijekom posjeta Skoplju naglasio da Sjevernoatlantski savez ostaje posvećen zapadnom Balkanu te da neće dopustiti da se u toj regiji stvori „sigurnosni vakuum”, hvaleći pritom „ključnu” ulogu koju na tom području igra Sjeverna Makedonija, članica NATO-a, prenosi agencija Beta.   

