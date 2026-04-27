POZVAO NA OZBILJNOST

Glavni tajnik Vijeća Europe: 'BiH mora provesti presude EU suda za ljudska prava...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Glavni tajnik Vijeća Europe: 'BiH mora provesti presude EU suda za ljudska prava...'
Sarajevo: Zajednička konferencija za medije Alaina Berseta i Denisa Bečirovića | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da su u njegovoj zemlji svjesni obveze provedbe svih presuda ECHR s ciljem ukidanja sustavne diskriminacije utvrđene tim presudama...

Glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset pozvao je u ponedjeljak vlasti u BiH da ozbiljno shvate obvezu provedbe svih presuda Europskog suda za ljudska prava (ECHR) upozoravajući kako je to nužan korak ako ta zemlja želi napredovati ka članstvu u Europskoj uniji. Berset je doputovao u trodnevni posjet Sarajevu kako bi predstavio akcijski plan Vijeća Europe za BiH za razdoblje do 2029. a njegov važan dio čini provedba presuda ECHR, uključujući one koje se odnose na uklanjanje svih oblika diskriminacije u izbornom procesu.

Taj je sud do sada donio desetak presuda u kojima je BiH označena odgovornom za kršenje izbornih prava svojih građana a najpoznatija je ona u slučaju Sejdić-Finci kojom je još 2009. godine utvrđeno da su pripadnici nacionalnih manjina diskriminirani jer im nije dopušteno kandidrati se za članove Predsjedništva BiH niti mogu biti birani u Dom naroda državnog parlamenta gdje su mjesta rezervirana samo za osobe koje se izjašnjavajiu kao Hrvati, Bošnjaci i Srbi.

Ta presuda kao i niz drugih kasnijih sličnih do danas nije provedena.

Berset je nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH kazao kako očekuje da se to stanje promijeni iako to nije jednostvna zadaća no Vijeće Europe u tome može pomoći.

"Opredijeljeni smo pomoći Bosni i Hercegovini i znamo da je to izazov", kazao je Berset dodajući da je važno graditi sustav zajedničkih vrijednosti za sve u Europi koje će se primjenjivati u svim državama EU ali i onima koje to kane postati.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da su u njegovoj zemlji svjesni obveze provedbe svih presuda ECHR s ciljem ukidanja sustavne diskriminacije utvrđene tim presudama kako bi postigli da svi građani budu jednaki pred zakonom.

"Važno je poslati poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti da u Bosni i Hercegovini više nema mjesta ni za kakve nove linije razdvajanja, etničke podjele i bilo kakve ideje o podjelama i trećem entitetu.

One su neprihvatljive za ogromnu većinu građana BiH i mi to nikada nećemo dopustiti", kazao je Bećirović.

