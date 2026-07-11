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Gle čuda! Iz svog su džepa ministri platili poklon-dresove

Piše Luka Safundžić,
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Gle čuda! Iz svog su džepa ministri platili poklon-dresove
Foto: Foto: Instagram
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Koliko su ukupno izdvojili za dresove, ministri ipak nisu željeli otkriti, donosi novi broj tjednika Expressa

Dok su se u Zadru vodile rasprave o budućnosti europske poljoprivrede, demografskom padu i oživljavanju ruralnih krajeva, jedan detalj sa sastanka ministara država skupine MED9 upao je u oko. Na dolasku u Hrvatsku ministri i šefovi izaslanstava dobili su personalizirane dresove hrvatske nogometne reprezentacije s brojem devet. No priča nije zanimljiva samo zbog darova nego i zbog načina na koji su ih financirali, iz privatnih džepova dvaju hrvatskih ministara, a ne novcem poreznih obveznika. U Zadru je organiziran neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju država članica skupine MED9, neformalne političke skupine devet mediteranskih članica Europske unije.

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