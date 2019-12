Gle, minusi u prosincu! Sveti Nikola poklanja nam više sunca

I u četvrtak će magla i niski oblaci po nekim nizinama unutrašnjosti vjerojatno biti i cjelodnevni, dok će u gorju i na Jadranu prevladavati sunčano, prijepodne i vedro. I pritom će i dalje biti relativno hladno, osobito ujutro, uz "minuse" diljem unutrašnjosti, pa i ponegdje blizu mora. Stoga će ranoraniocima, a i nekim kasnije, dobro doći prava zimska odjeća i obuća, pri čemu ne zaboravite ni na "limenog ljubimca". Nemate li garažu, i obični karton može biti od koristi i skratiti vrijeme pripreme automobila za vožnju.

Već u petak malo manje hladno, a za vikend će toplije jakne mnogima biti suvišne, pogotovo onima na Jadranu. No, njima, kao onima koji će biti u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u gorskoj Hrvatskoj - trebat će kišobrani jer će biti povremene mjestimične kiše. U ponedjeljak će pak kišovito vjerojatno biti diljem Hrvatske, a u najvišem su gorju moguće i pahulje.

Foto: DHMZ Foto: DHMZ

Inače, ako vam je u ovu srijedu bilo hladno, ili će tek biti tijekom četvrtka - ne čudite se. Ovako niska temperatura zraka u većini Hrvatske nije bila još od zime! Jutarnja ponegdje od veljače, kao primjerice u Pazinu, Rijeci i Splitu, a poslijepodnevna još i kasnije - u Zagrebu i Osijeku još od 25. siječnja. "Minusa" je bilo i bit će gotovo diljem kopnenog područja, pa i ponegdje uz more, posebice pri tlu. No, sve je to za prosinac puno manje neobično od onoga što smo imali tijekom studenoga, ponegdje čak i rekordno toplog. Temperatura koju imamo ovih dana još je uvijek daleko od apsolutno najniže, prognoza je Zorana Vakule za HRT.

Foto: DHMZ

Vakula ima i pjesmicu za svoju prognozu, prenosimo je u cijelosti:

- Planirate li sredinom tjedna na zornice,

na kopnu se pripazite smrzavice,

i na vrijeme pripremite kape, šalove, rukavice...

Samo rijetkima mogu zatrebati i metlice i lopatice

jer su malo gdje moguće snježne pahuljice.

Ali će zato mnogim vozačima trebati strugalice!

I pritom prijeti opasnost od poledice.

Srećom, samo mjestimice!

A ni tijekom dana kasnije,

neće biti znatno toplije...

Ali od petka svetoga Nikole,

kad prođu ove "Barbarine" hladnoće,

temperatura opet rasti hoće...

Bit će sretniji koji toplije vrijeme vole - napisao je Vakula.

Za vikend toplije, ali i kišovitije

Foto: DHMZ

I u petak će još jutro na kopnu biti relativno hladno, često i maglovito, zatim ponovno toplije, za vikend i vjetrovitije, uglavnom u subotu još uz maglu u sjevernijim krajevima. Oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu već od petka će biti u područjima bliže Jadranu, a u ponedjeljak vjerojatno diljem unutrašnjosti, pri čemu u najvišem gorju ponovno može pasti i malo snijega.

Na Jadranu od petka promjenljivo oblačno, uz čestu kišu, gdjekad i obilniju, najprije na južnom dijelu, od vikenda i na sjevernom. Uz prevladavajuće jugo i jugozapadni vjetar, prolazno i sjeverozapadni, temperatura zraka bit će u porastu pa će već jutro mjestimice biti toplije od ponekog poslijepodneva prošlih dana.

