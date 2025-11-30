Gledajte '240 sekundi' 24sata! Antifašistički marš u četiri grada okupio više tisuća ljudi...
Danas u vijestima Igora Bobića: U četiri grada održani su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma",a najviše je napetosti izazvao onaj u Zadru, gdje su dvojica maskiranih iz gumenjaka bacala balone napunjene crvenom tekućinom čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka. 66-godišnji muškarac u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji-ubojica je pod nadzorom policije. Premosnica na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika puštena u promet-uspostavljen dvosmjerni promet u dvije trake u smjeru istok-zapad i zapad-istok...