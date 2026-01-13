Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožiću se oteže suđenje, opet će morati čitati sve iskaze
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Formalno-pravno ispočetka će početi suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je usmrtio Gorana Šarića. Bolje da nam nisu dali ni tih pet eura, za 24sata kažu roditelji njegovatelji-Tatjana Zahirović koja skrbi o sinu Deniju kaže da takvo dizanje osnovice vidi kao poniženje. Drama u vrhu Janafa: Upitan ostanak Vladislava veselice upravi zbog svađe s predsjednikom Stjepanom Adanićem. Da je fiskalizacija 2.0 izazvala puno problema tvrdi Udruga poduzetnika traže šestomjesečni prijelazni rok bez sankcija...