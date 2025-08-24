NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš se provukao, zbog zakona se može zaposliti u bolnici
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Bivši ministar Vili Beroš može se zaposliti u bolnici. Omogućila mu je to izmjena zakona. Beroš se zbog toga provukao. Benkovački festival ide dalje. Slovenac je napravio luksuzni kamper s kojim uživa na Jadranu. Trgovci dobili kazne zbog ambalaže...