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Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Uskok sumnja da je zločinačka organizacija odložila 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzorkovao je vodu Ličko senjske županije i zaključio da su svi uzroci ispravni, i dalje traje potraga za jednim Portugalcem kod Senja, nuklearke u Europi imaju problema zbog suše, 265 u potresu u Kolumbiji...