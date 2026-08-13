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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Uskok sumnja da je zločinačka organizacija odložila 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzorkovao je vodu Ličko senjske županije i zaključio da su svi uzroci ispravni, i dalje traje potraga za jednim Portugalcem kod Senja, nuklearke u Europi imaju problema zbog suše, 265 u potresu u Kolumbiji...

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
SPORTSKI TURNIR

VIDEO Volodimir Zelenski se okušao u sportskim aktivnostima s veteranima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u četvrtak sportski turnir za vojno osoblje, veterane i osobe s invaliditetom u gradu Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine. Na videu se vidi Zelenskog kako igra stolni tenis, gađa iz luka i diže utege.

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Zelenski se okušao u raznim sportovima VIDEO
Zelenski se okušao u raznim sportovima | Video: 24sata/Reuters
BORBA TRAJE SATIMA

U SRCU BUKTINJE Pogledajte snimku supetarskih vatrogasaca

Satima traje borba s ogromnom buktinjom na Braču. Supetarski vatrogasci objavili su snimku iz vozila usred požara koji je buknuo oko 2.30 sati. Više od 100 vatrogasaca je na terenu, a iz zraka pomoć pružaju četiri kanadera

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Požar trave, niskog raslinja i šume na Braču VIDEO
Požar trave, niskog raslinja i šume na Braču | Video: Hrvatska vatrogasna zajednica
SVE SNAGE NA TERENU

DRAMATIČNE SNIMKE S BRAČA Ogromni požar gase 4 kanadera

Vatrogasci su oko pola 3 dobili dojavu o požaru kod Pučišća, a radi se o požaru trave, raslinja i šume na teško pristupačnom terenu. Više od 100 vatrogasasca bori se s buktinjom, a pomažu i četiri kanadera

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Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: čitatelj/24sata
OVO ĆE PAMTITI CIJELI ŽIVOT

NEVJEROJATNA SNIMKA Ovako je izgledala potpuna pomrčina u Španjolskoj, milijuni su uživali

Milijuni ljudi okupili su se na Islandu i u sjevernoj Španjolskoj kako bi svjedočili prvoj potpunoj pomrčini Sunca u zapadnoj Europi u posljednjih 27 godina. Španjolci su poslali 25.000 ljudi kako bi zajamčili sigurnost tijekom gledanja pomrčine. Lola Guerreiro provela je noć u planinama u blizini Arcos de las Salinas u istočnoj Španjolskoj - doma Galactice, najvećeg europskog edukacijskog astronomskog centra, te opservatorija Javalambre — nakon duge vožnje iz Extremadure kako bi promatrala pomrčinu. Kaže da joj je ovo bio višegodišnji san.

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Pomrčina sunca u Španjolskoj VIDEO
Pomrčina sunca u Španjolskoj | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije preventivno je pozvao vlasnike bunara i korisnike lokalnih vodovoda da im se jave. Četvero Portugalaca isplovilo u malom čamcu u Velebitskom kanalu, za dvoje se traga. Raste broj žrtava u Kolumbiji. Mladi u Hrvatskoj najkasnije napuštaju roditeljski dom. Zadarska policija našla novi dom psu kojeg je policajac na Pašmanu bacio u more.

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'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave VIDEO
'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave | Video: 24sata/Video

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