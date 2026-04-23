Gledajte '240 sekundi 24sata': Dabro više nije tajnik DP-a, dva Hrvata zapela u paklu Hormuza

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Poslali su nalog za uhićenje bjegunca Vedrana Pavleka! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Poslan je nalog za uhićenje Vedrana Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, u državu u kojoj je lociran. Radi se na njegovu transferu u Hrvatsku. Objavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je rekao da ta država nije članica EU pa postupak izručenja ovisi o međunarodnim pravnim mehanizmima i procedurama te države. Prema zadnjim informacijama radi se o Kazahstanu, gdje bi proces mogao trajati i do 40 dana. HDZ i SDP međusobno se optužuju za propast dogovora o ustavnim sucima. Plenković je oporbi dao dva dana da odluče o samo jednom kandidatu. Na novom suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak, inspektor je svjedočio da su mu ruke mirisale po sauni, a uniforma bila oprana. Trump je produljio primirje s Iranom i nastavio blokadu luka. Teheran je napao brodove u Hormuškom tjesnacu i nije potvrdio sudjelovanje u pregovorima.

