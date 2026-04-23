Gledajte '240 sekundi 24sata': Dabro više nije tajnik DP-a, dva Hrvata zapela u paklu Hormuza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dva Hrvata su na brodu MSC Francesca  pod zastavom Paname kojeg je zaplijenila Mornarica Revolucionarne garde, Dabro dao ostavku na mjestu glavnog tajnika DP-a, nove lažne dojave o bombama, nastavljeno suđenje za ubojstvo Mihaele Berak...

VIDEO Ping-pong robot počeo je pobjeđivati profesionalce! Evo ga u akciji, većina nema šanse

Stolni tenis više nije samo ljudski sport! Robot zvan Ace upravo je ušao u igru i počeo je pobjeđivati. Prema pisanju Reutersa, u travnju 2025. u Tokiju je Sonyjev robot Ace pobijedio tri od pet mečeva protiv poluprofesionalnih igrača, dok je dva meča protiv vrhunskih profesionalaca izgubio. No već u prosincu 2025. Ace je, piše Reuters, uspio svladati i profesionalce. Robot se oslanja na AI upravljanje, napredni mehanički sustav i visokobrzinsku percepciju koja radi brže od ljudskog oka...

VIDEO Stojković i Beljo srušili Istru u Puli, Dinamo za vikend može postati prvak. Evo sažetka

ISTRA 1961 - DINAMO 0-2 Momčad Marija Kovačevića rutinski je pobijedila Istru na Aldo Drosini i za vikend može osigurati novi naslov prvaka Hrvatske. 'Modri' su utakmicu riješili u prvom poluvremenu. U 32. je Stojković završio lijepu solo-akciju, a u 45. Beljo posprema asistenciju Hoxhe za plus 13 od Hajduka. Protiv Varaždina u nedjelju Dinamo bi mogao slaviti naslov pred svojim navijačima

VIDEO Varaždin srušio prvaka! Mamićev penal za rekordnu pobjedu i bijeg Rijeci na +5

VARAŽDIN - RIJEKA 1-0 Ovom pobjedom momčad iz "baroknog grada" učvrstila se na trećem mjestu. Ključni trenutak dogodio se u 54. minuti kada je nakon prekršaja na Tavaresu dosuđen penal, a Luka Mamić sigurno zabio za vodstvo. Rijeka je pritiskala, ali Zelenika i obrana domaćih sačuvali su pobjedu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Poslali su nalog za uhićenje bjegunca Vedrana Pavleka!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Poslan je nalog za uhićenje Vedrana Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, u državu u kojoj je lociran. Radi se na njegovu transferu u Hrvatsku. Objavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je rekao da ta država nije članica EU pa postupak izručenja ovisi o međunarodnim pravnim mehanizmima i procedurama te države. Prema zadnjim informacijama radi se o Kazahstanu, gdje bi proces mogao trajati i do 40 dana. HDZ i SDP međusobno se optužuju za propast dogovora o ustavnim sucima. Plenković je oporbi dao dva dana da odluče o samo jednom kandidatu. Na novom suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak, inspektor je svjedočio da su mu ruke mirisale po sauni, a uniforma bila oprana. Trump je produljio primirje s Iranom i nastavio blokadu luka. Teheran je napao brodove u Hormuškom tjesnacu i nije potvrdio sudjelovanje u pregovorima.

VIDEO Trontelj i Erceg zakucali Vukovar na dno ljestvice HNL-a

VUKOVAR - GORICA 1-2 Trontelj je zabio za vodstvo gostiju iz teškog kuta u 19. minuti. Sjajno ga je proigrao Pozo, a desni bek svladao je Bulata i pogodio bliži kut. Vukovar je izjednačio nakon kaznenog udarca koji je realizirao Puljić, a zatim je Erceg u 66. minuti stavio točku na “i” kada je mirno realizirao novi kazneni udarac.

