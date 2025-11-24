Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji čudesne operacije bebe u Zagrebu. Vjesnik će rušiti...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rušenje u raju na Palmižani Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Obitelj Menegello koja je u 220 godina napravila park iz bajke na Palmižani upali su u birokratski petlju u kojoj ne mogu pobijediti, a koja bi ih mogla uništiti. O požaru zgrade Vjesnika niz je neodgovorenih pitanja. MORH objavio pravilnik za ročnike. Igrači i uprava NK Uskok iz gorućeg auta na A1 kraj Maslenice spasili putnike u subotu navečer. Mještani Poznanovca opet su izašli na ulice zahtijevajući uklanjanje nelegalno odloženog opasnog otpada. 24sata donosi feljton o odluci Plenkovićeve Vlade da definitivno ugasi Brodarski institut u Zagrebu.

