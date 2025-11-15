Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dječaci s Krka oduševili su potezom. Livaković u Dinamu...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Maloljetnici idu u istražni, šokantan pad turskog aviona... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Dva turska air tractora su trebala iz Rijeke doći do Zagreba na bojanje, zbog lošeg vremena su se vraćali u Rijeku, jedan se srušio i zapalio kraj Senja u mjestu Krivi put. Pilot Hasan Bahar poginuo je na mjestu. Trojica maloljetnika uhićenih zbog napada na splitske maturante u Zagrebu idu na 15 dana u Remetinec. Čitanjem dokaza počelo je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Aladroviću i Tolušiću, potpredsjedniku vlade Miloševiću i gradonačelniku Županje Juzbašiću. Osam kriterija, važnija je plaća nego broj djece. Sve o tome kako do jeftinijeg stana u 24sata.

