News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dječaci s Krka oduševili su potezom. Livaković u Dinamu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Mihael i Dominik, sedmaši osnovne škole Malinska na Krku lijepa su, svijetla vijest u moru crnih vijesti o mladima koji napadaju svoje vršnjake. Nakon što je na zidu njihove škole osvanuo šovinistički grafit, ravnateljici su samoinicijativno predložili da grafit preboje. U petak su na Zagrebačkom velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci, jedan od počinitelja je iz Šibenika i već je znan policiji. Splićani se opraštaju od policajca Željka Perišića. Zoran Milanović se u Budimpešti sastao se mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Božićnice u državnim tvrtkama od 200 do 500 eura. U ponedjeljak nas očekuje pogoršanje vremena, a u utorak naglo zahlađenje, moguć je i snijeg ... Bivši kapetan kluba Dominik Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo...

Vijesti '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
Leteći Show

VIDEO Spektakularna zahvala Vatrenima: Dronovi osvijetlili nebo nakon plasmana na SP

Čitatelj nam je poslao video spektakularne zahvale koju je Mirnovec uputio Vatrenima nakon pobjede nad Farskim otocima i osiguranog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Nebo je nad područjem osvijetlila impresivna koreografija dronova, stvarajući prizore koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Mirnovec zahvalio Vatrenima
Video: Čitatelj 24sata
SNIMLJENO U ZAGREBU

VIDEO Ovako izgleda plakat za temeljno vojno osposobljavanje

U Zagrebu se pojavio plakat koji poziva mlade na temeljno vojno osposobljavanje. Plakat, postavljen na javnim površinama, donosi službene informacije i vizualni prikaz vojnog poziva. Građani ga ovih dana često primjećuju...

Plakat za temeljno vojno osposobljavanje
Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Maloljetnici idu u istražni, šokantan pad turskog aviona...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Dva turska air tractora su trebala iz Rijeke doći do Zagreba na bojanje, zbog lošeg vremena su se vraćali u Rijeku, jedan se srušio i zapalio kraj Senja u mjestu Krivi put. Pilot Hasan Bahar poginuo je na mjestu. Trojica maloljetnika uhićenih zbog napada na splitske maturante u Zagrebu idu na 15 dana u Remetinec. Čitanjem dokaza počelo je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Aladroviću i Tolušiću, potpredsjedniku vlade Miloševiću i gradonačelniku Županje Juzbašiću. Osam kriterija, važnija je plaća nego broj djece. Sve o tome kako do jeftinijeg stana u 24sata.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Maloljetnici idu u istražni, šokantan pad turskog aviona...
Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada predstavila proračun za 2026. i program za stanovanje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: 35,7 milijardi eura prihoda te rashode od 39,8 milijardi eura planira Vlada u državnom proračunu za 2026. koji je poslala u Sabor. "Mom sinu su vikali da će ga ubiti", kaže za 24 sata majka učenika kojeg su pretukli bokserom u o novom slučaju vršnjačkoj nasilja u jednoj zagrebačkoj. Maskirani huligani napali dvojicu dječaka u Zagrebu kada su čuli da su iz Splita. U Klaićevoj su. Vlada odobrila program priuštivog stanovanja...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada predstavila proračun za 2026. i program za stanovanje
Video: 24sata/Video
GORIO KONTEJNER

VIDEO Požar u Petrovaradinskoj ulici: Sve je bilo puno dima!

U Petrovaradinskoj ulici, kod NK Prečko gorio je kontejner, a dim koji se širio ulicom zabrinuo je susjede u četvrtak nešto iza 13 sati. Na teren su izašli vatrogasci s jednim vozilom, potvrdili su nam iz JVP Zagreb

Požar u Zagrebu
Video: 24sata Video

