Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo se

FEŠTA ZA NOBELA

VIDEO Usred Zagreba na ulici su slavile Nobela za mađarskog pisca! I to s dobrim razlogom... Kad je danas u Stockholmu objavljeno da je mađarski pisac László Krasznahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost, u zagrebačkoj izdavačkoj kući OceanMore slavilo se kao nigdje drugdje u svijetu! Taj je nakladnik planetarni fenomen jer su u dvadeset godina postojanja na listi autora skupili pet nobelovaca, a svima su prijevode na hrvatski objavili prije no što su nagrađeni! Tu su Elfride Jelinek (Nobel 2004., objavljuju je 2003.), Herta Müller (Nobel 2009., objavljuju od 2002.), Alice Munro (Nobel 2013., objavljuju od 2011.) te Annie Ernaux (Nobel 2022., a 2021. su objavili "Godine" i "Djevojačke uspomene"). Ispred sjedišta izdavačke kuće feštaju: Lidija Šuvić i Željka Roguljić, referentice prodaje, Nataša Medved, urednica; Gordana Farkaš Sfeci, glavna urednica i osnivačica Naklade OceanMore. Cijeli tim osim Darie Sfeci koja je content manager ali je na primarnom poslu u Klaićevoj kao dječja psihologinja. (ag)

