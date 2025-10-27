NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kazneni progon ljudi optuženih za prevaru 21 braniteljske obitelji na uzgoju jagoda preuzelo je Državno odvjetništvo, Sabrijan Jurkovič koji je u Novom mestu nasmrt pretukao Aleša Šutara pred istražnim sucem negirao zločin, DORH zbog droge, bludnih radnji i uznemiravanja istražuje Dalibora Matanića, iz pritvora je pušten pilot koji je s djevojkom iz Kosovske Mitrovice osumnjičen za špijunažu u korist Srbije...