Gledajte '240 sekundi' 24sata: Fantomski kupci kupili zemlju, vlasnici stanova u problemima
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Vlasnicima tisuću stanova u zagrebačkom kvartu Špansko fantomski kupci za 40,000 eura pokupovali su zemljišta oko zgrada i stavili su zabilježbu na stanove. Hrvati koji žive u inozemstvu, a nisu odradili vojni rok, dužni su prijaviti se najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu radi uvođenja u vojnu evidenciju. U srcu protupožarne sezone, Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije palila je raslinje uz prugu. Na otoku paškog sira i čipke 50 eura skoro je uvredljiv iznos za mito, šale se Pažani na iznos navodno ponuđen za glas na unutarstranačkim izborima HDZ-a na Pagu...