Gledajte '240 sekundi' 24sata: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu: 'Tražimo istinu'

NADA U POVRATAK
VIDEO Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’
GAZA - Majka četvero djece Amal Taleb Alyan čuvala je ključeve svoje kuće u nadi da će joj se moći vratiti. Nakon primirja 10. listopada, vratila se u kamp al-Shati u gradu Gazi, a dočekao ju je uništen dom. ‘Vratili smo se i nismo našli kuću. Nismo čak našli ni vrata’, izjavila je potreseno. Njena susjeda, majka šestero djece Umm Mohammed al‑Adwi, također čuva ključeve. ‘Čuvamo ih iako ne znamo što je s našim domom ni što će biti s nama’.
Video: 24sata/reuters
neobična intervencija
ZAGREB - Zagrebački vatrogasci u srijedu su imali neobičnu intervenciju. Na poziv skloništa za životinje u Dumovcu, vatrogasci su stigli na Ilirski trg kako bi pomogli jazavcu koji se nesretno zaglavio u metalnoj ogradi. Životinja je pokušala proći kroz uski otvor, no ubrzo je ostala zarobljena. Vatrogasci su uz pomoć hidrauličnog alata pažljivo proširili ogradu i oslobodili preplašenog jazavca, unatoč njegovom glasnom režanju i pokušajima da se izvuče sam. Nakon spašavanja, jazavac je zbrinut u zagrebačkom Zoološkom vrtu, gdje se trenutačno oporavlja pod nadzorom stručnjaka. Kada mu se zdravstveno stanje potpuno stabilizira, planirano je da bude vraćen u svoje prirodno stanište.
Zagreb: Jazavac kojeg su vatrogasci spasili oporavlja se u Zoološkom vrtu
Video: 24sata/pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu, rekla je njegova majka Lyliane Forunier zahvalivši Vladi i ministru Tomi Medvedu koji je najavio nastavak potrage za 1740 nestalih. Od studenog skaču cijene struje. Počelo suđenje bivšoj ravnateljici NSK za peglanje službene kartice. Uragan Melissa sije kaos.
Video: 24sata/Video
ODLUČILI JEDANAESTERCI
VIDEO Hajduk se provukao u Kupu kod Cibalije. Pogledajte dramatično raspucavanje...
CIBALIA - HAJDUK 0-0 (2-4) Splićani su nakon 120 minuta i boljeg izvođenja jedanaesteraca prošli u četvrtfinale Kupa protiv drugoligaša Cibalije. Hajduk nije puno pokazao u napadu, gosti su imali svoje prilike koje nisu iskoristili, a poništen im je i gol zbog zaleđa. Boban i Mišić promašili su svoje jedanaesterce, dok je kod Hajduka promašio Almena. Tako je ipak favorit iz Splita prošao dalje
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
TKO ĆE PONIJETI KRUNU?
VIDEO Sve oči uprte u ljepotice: Počeo izbor za Miss Hrvatske!
ZAGREB - Trideseti put zaredom Hrvatska bira najljepšu djevojku. U Zagrebu se večeras održava jubilarni izbor za Miss Hrvatske za Miss Svijeta, a aktualna misica Tomislava Dukić spremna je predati krunu svojoj nasljednici. Ljepotice su već prošetale pistom, predstavile se publici i žiriju, a dvoranom su zavladali osmijesi, svjetla i ona poznata kombinacija elegancije i uzbuđenja koja prati svako finale.
Za titulu Miss Hrvatske 2025. natječu se predstavnice županija iz cijele zemlje:
Zara Hurtić (Istarska županija), Tajana Punčec (Varaždinska županija), Martina Blažević (Grad Zagreb), Jana Biondić (Ličko-senjska županija), Ema Helena Vičar (Zagrebačka županija), Melanie Juranović (Brodsko-posavska županija), Izabela Šporčić (Karlovačka županija), Laura Dasović (Međimurska županija), Marinka Andraković (Osječko-baranjska županija), Ivana Krajina (Požeško-slavonska županija), Andrea Bošnjak (Primorsko-goranska županija), Ema Ninić (Šibensko-kninska županija), Mirta Bagović (Sisačko-moslavačka županija), Ana Pavlović (Vukovarsko-srijemska županija) i Lara Bačić (Zadarska županija).
Video: Marta Divjak/24sata