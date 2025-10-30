Gledajte '240 sekundi' 24sata: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu: 'Tražimo istinu'

NADA U POVRATAK

VIDEO Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’ GAZA - Majka četvero djece Amal Taleb Alyan čuvala je ključeve svoje kuće u nadi da će joj se moći vratiti. Nakon primirja 10. listopada, vratila se u kamp al-Shati u gradu Gazi, a dočekao ju je uništen dom. ‘Vratili smo se i nismo našli kuću. Nismo čak našli ni vrata’, izjavila je potreseno. Njena susjeda, majka šestero djece Umm Mohammed al‑Adwi, također čuva ključeve. ‘Čuvamo ih iako ne znamo što je s našim domom ni što će biti s nama’.

Kopiranje linka