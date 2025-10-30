Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu: 'Tražimo istinu'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Anđela Ruman i njezin budući zaručnik Miloš iz Stare Pazove među 16-ero su nastradalih u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu,a uoči prve obljetnice u subotu njezina majka Zorica za 24 sata kaže da su izgubili troje djece jer su kasnije doznali da je ona bila trudna. Šest eura po godini staža odnosno u prosjeku 186 eura za staž od 31 godinu  dobit će umirovljenici- Vlada je odlučila da će biti dodatak biti isplaćen  u prosincu. SNV najavio kaznene prijave Igoru Vukiću i ostalim sudionicima okruglog stola u Saboru na kojem su negirali zločine u Jasenovcu i NDH- predsjednik sabora  Jandroković priopćio nije imao pravno uporište za zabranu skupa..

NADA U POVRATAK

VIDEO Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’

GAZA - Majka četvero djece Amal Taleb Alyan čuvala je ključeve svoje kuće u nadi da će joj se moći vratiti. Nakon primirja 10. listopada, vratila se u kamp al-Shati u gradu Gazi, a dočekao ju je uništen dom. ‘Vratili smo se i nismo našli kuću. Nismo čak našli ni vrata’, izjavila je potreseno. Njena susjeda, majka šestero djece Umm Mohammed al‑Adwi, također čuva ključeve. ‘Čuvamo ih iako ne znamo što je s našim domom ni što će biti s nama’.

Pokretanje videa...

Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’ 07:19
Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’ | Video: 24sata/reuters
neobična intervencija

VIDEO Jazavac zapeo u ogradi, spasili ga vatrogasci: 'Bome je glasno režao, ali uspjeli smo'

ZAGREB - Zagrebački vatrogasci u srijedu su imali neobičnu intervenciju. Na poziv skloništa za životinje u Dumovcu, vatrogasci su stigli na Ilirski trg kako bi pomogli jazavcu koji se nesretno zaglavio u metalnoj ogradi. Životinja je pokušala proći kroz uski otvor, no ubrzo je ostala zarobljena. Vatrogasci su uz pomoć hidrauličnog alata pažljivo proširili ogradu i oslobodili preplašenog jazavca, unatoč njegovom glasnom režanju i pokušajima da se izvuče sam. Nakon spašavanja, jazavac je zbrinut u zagrebačkom Zoološkom vrtu, gdje se trenutačno oporavlja pod nadzorom stručnjaka. Kada mu se zdravstveno stanje potpuno stabilizira, planirano je da bude vraćen u svoje prirodno stanište.

Pokretanje videa...

Zagreb: Jazavac kojeg su vatrogasci spasili oporavlja se u Zoološkom vrtu 01:10
Zagreb: Jazavac kojeg su vatrogasci spasili oporavlja se u Zoološkom vrtu | Video: 24sata/pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu, rekla je njegova majka Lyliane Forunier zahvalivši Vladi i ministru Tomi Medvedu koji je najavio nastavak potrage za 1740 nestalih. Od studenog skaču cijene struje. Počelo suđenje bivšoj ravnateljici NSK za peglanje službene kartice. Uragan Melissa sije kaos.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi' 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi' | Video: 24sata/Video
ODLUČILI JEDANAESTERCI

VIDEO Hajduk se provukao u Kupu kod Cibalije. Pogledajte dramatično raspucavanje...

CIBALIA - HAJDUK 0-0 (2-4) Splićani su nakon 120 minuta i boljeg izvođenja jedanaesteraca prošli u četvrtfinale Kupa protiv drugoligaša Cibalije. Hajduk nije puno pokazao u napadu, gosti su imali svoje prilike koje nisu iskoristili, a poništen im je i gol zbog zaleđa. Boban i Mišić promašili su svoje jedanaesterce, dok je kod Hajduka promašio Almena. Tako je ipak favorit iz Splita prošao dalje

Pokretanje videa...

Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) 01:54
Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
TKO ĆE PONIJETI KRUNU?

VIDEO Sve oči uprte u ljepotice: Počeo izbor za Miss Hrvatske!

ZAGREB - Trideseti put zaredom Hrvatska bira najljepšu djevojku. U Zagrebu se večeras održava jubilarni izbor za Miss Hrvatske za Miss Svijeta, a aktualna misica Tomislava Dukić spremna je predati krunu svojoj nasljednici. Ljepotice su već prošetale pistom, predstavile se publici i žiriju, a dvoranom su zavladali osmijesi, svjetla i ona poznata kombinacija elegancije i uzbuđenja koja prati svako finale. Za titulu Miss Hrvatske 2025. natječu se predstavnice županija iz cijele zemlje: Zara Hurtić (Istarska županija), Tajana Punčec (Varaždinska županija), Martina Blažević (Grad Zagreb), Jana Biondić (Ličko-senjska županija), Ema Helena Vičar (Zagrebačka županija), Melanie Juranović (Brodsko-posavska županija), Izabela Šporčić (Karlovačka županija), Laura Dasović (Međimurska županija), Marinka Andraković (Osječko-baranjska županija), Ivana Krajina (Požeško-slavonska županija), Andrea Bošnjak (Primorsko-goranska županija), Ema Ninić (Šibensko-kninska županija), Mirta Bagović (Sisačko-moslavačka županija), Ana Pavlović (Vukovarsko-srijemska županija) i Lara Bačić (Zadarska županija).

Pokretanje videa...

Natjecateljice za Miss Hrvatske 01:01
Natjecateljice za Miss Hrvatske | Video: Marta Divjak/24sata

