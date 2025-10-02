Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: HDZ-ovac novi 'kralj sunca'. Beroša čeka razgovor za posao

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ-ov 'kralj sunca' na čelu skupštine koja je njegovom ocu prenamijenila zemlju koju je naslijedio i zaradit će milijune. Hrvoje Petrač na slobodi. Beroša čeka razgovor za posao. Premijeri Plenković i Orban izgladili stvar. Teroristički napad u Manchesteru. Izraelci presreli flotilu za Gazu. Heroj u Istri spasio mladu djevojku. Invazivne bogomoljke šire se Hrvatskom.

VIDEO 'Bomba' koja je utišala Poljud: Bakrarov top Hajduku najljepši je gol mjeseca u HNL-u

Dinamo je 20. rujna pobijedio Hajduk 2-0 u Splitu i bodovno mu odmakao, a drugi gol Mounsefa Bakrara igrači i kapetani, stručni žiri i navijači izabrali su za najljepši gol mjeseca

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Optužnica protiv Dabre zbog pucanja: Ne žalim, kriv je Radić

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zbog pobune u Zagorju - izmjena zakona, podignuta optužnica protiv Josipa Dabre zbog pucanja za koje DORH ima devet snimki, 4,2% je inflacija u rujnu, SAD u blokadi jer je savezna vlada zatvorena prvi put od 2019. godine, iz petog pokušaja uspio natječaj za odmorište Marune na A1 koje nikad nije radilo...

VIDEO Gotov projekt novoga hrvatskog stadiona. Prvi čovjek grada objavio: 'HNL, stižemo!'

Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je dovršetak projekta Arene Bjelovar. Stadion s 5040 mjesta ispunjavat će uvjete i za europske utakmice. Ispod tribine bit će prva hrvatska streljačka dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj za olimpijca Mirana Maričića i kolege. Gradnja kreće u ožujku 2026., završetak u kolovozu 2027. Vrijednost: 10 milijuna eura. "1. HNL, stižemo!", poručio je Hrebak.

VIDEO Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'

'Palestinska kuća' pekara je u središtu Mostara koju je otvorila Samira Elbarawy Rajab uz pomoć prijatelja. Prije dvije godine iz Beit Lahia, grada u Pojasu Gaze, je pobjegla od rata. Dio obitelji došao je za njom u BiH, dok dio članova još uvijek živi u razrušenoj Gazi, ispričala je za Reuters. -Što zaradimo, to im pošaljemo. Ali daj Bože samo da budu živi i zdravi', kaže Samira

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobuna doktora zbog Vilija; Zagorcima žele uzeti oranice

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kandidati odbili Povjerenstvo zbog pritisaka na Beroša, zbog birokracije Petrač ostao iza rešetaka, Frane Staničić naslijedit će Miroslava Šeparovića na čelu Ustavnog suda, pobuna u Zagorju...

