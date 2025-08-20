Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed

EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Ovo je trenutak u kojem gliser udara u rivu u Rovinju! Ljudi se hvatali za glavu ROVINJ Nakon što se sudario s drugom brodicom, gliser se u punoj brzini zabio u rovinjsku rivu. - Očevidac, ujedno dojavitelj rekao je kako su od siline sudara iz jedne od brodica svi ljudi pali u more te su odmah potom izvučeni na drugu brodicu, koja je također sudjelovala u nesreći, nakon čega su prevezeni na obalu - rekli su iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture o nesreći. Istarska policija objavila je kako je šestero ljudi ozlijeđeno.

