Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Majka koja je u Savu bacila trogodišnju kćer osuđena je na 15 godina zatvora. Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji. Boris Vujčić nominiran je za potpredsjednika ECB-a. Dvije teško ozlijeđene djevojčice iz Afrike mogle bi na liječenje u Hrvatsku. Thompson nastupa u Rijeci okružen antifašističkim simbolima. KBC Rebro tvrdi da na hitnoj nema kaosa. Trump ponovno traži Grenland i napada europske saveznike. Rušenje zgrade Vjesnika je odgođeno.

VIDEO 'Najduži susret u HNL-u' pripao Rijeci. Pogledajte golove iz prošle i nove godine u Puli...

ISTRA 1961 - RIJEKA 1-2 U utakmici koja je prekinuta zbog magle 14. prosinca, Rijeka je u nastavku stigla do pobjede i skočila na treće mjesto. Prije prekida, to jest, do 16. minute, zabijali su Lawal za Istru te Menalo za Rijeku. U nastavku se ključni trenutak dogodio u 75, minuti kada je novi igrač gostiju, Tornike Morčiladze, izborio penal, a Tiago Dantas ga realizirao.

VIDEO 'Manijak se u Zagrebu vozi po pješačkoj stazi. Još trubi pješacima da se maknu, užas!'

Jedan vozač odlučio je voziti po pješačkoj stazi, sve od Štefanovečke pa do Osječke ulice. Kako nam kaže čitatelj, vozač je trubio pješacima da se maknu. Upit smo poslali policiji, a odgovor ćemo objaviti kad stigne.

VIDEO Rekordni snijeg zatrpao Kamčatku. Ovako izgleda kad moraš kopati tunele kroz grad

Ruski dalekoistočni poluotok Kamčatku snijeg je potpuno zatrpao. To su najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina, a nanosi su visoki po nekoliko metara. Video objavljen u ruskim medijima prikazuje mještane kako hodaju po snježnim nanosima uz semafore i hrpe snijega visoke nekoliko metara uz ceste.

'240 sekundi 24sata': Oštećeni spoj ključ španjolske tragedije?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Istražitelji su pronašli oštećeni spoj na pruzi što smatraju ključnim uzrokom nesreće u kojoj je poginulo 40 ljudi. Povjerenstvo neće kazniti Plenkovića. Kolarek zgrozio obitelji umrlih koji su čekali na inkluzivni. MOL kupuje NIS. Godinu dana ludila Donalda Trumpa.

VIDEO Pogledajte snimke strave u Španjolskoj: Raste broj mrtvih

Španjolska je zavijena u crno nakon jedne od najgorih željezničkih nesreća u posljednjem desetljeću. U nedjelju navečer, u blizini mjesta Adamuz u južnoj pokrajini Córdobi, sudarila su se dva brza vlaka, pri čemu je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe satima su izvlačile preživjele i tijela iz smrskanih vagona, dok su vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće

