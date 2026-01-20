Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji

KVARNER SLAVI

VIDEO 'Najduži susret u HNL-u' pripao Rijeci. Pogledajte golove iz prošle i nove godine u Puli... ISTRA 1961 - RIJEKA 1-2 U utakmici koja je prekinuta zbog magle 14. prosinca, Rijeka je u nastavku stigla do pobjede i skočila na treće mjesto. Prije prekida, to jest, do 16. minute, zabijali su Lawal za Istru te Menalo za Rijeku. U nastavku se ključni trenutak dogodio u 75, minuti kada je novi igrač gostiju, Tornike Morčiladze, izborio penal, a Tiago Dantas ga realizirao.

Kopiranje linka