Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu

POGINULO 15 LJUDI

VIDEO Ovo je mjesto užasa u Lisabonu gdje je uspinjača Gloria iskočila iz tračnica Policija je u četvrtak ogradila mjesto nesreće u središtu Lisabona gdje je u iskakanju iz tračnica uspinjače Gloria poginulo najmanje 15 ljudi, a 18 ih je ozlijeđeno. Gloria, jedno od simbola portugalske prijestolnice i popularna turistička atrakcija, izletjela je iz tračnica u srijedu navečer i zabila se u zgradu. Prema riječima glasnogovornika hitne službe, petero ozlijeđenih je u teškom stanju. Vlasti zasad nisu objavile identitete žrtava, no potvrđeno je da su među poginulima i strani državljani. Uspinjača Gloria godišnje preveze oko tri milijuna putnika. Ima dva vagona, svaki kapaciteta do 40 osoba, a kreću se uz pomoć električnih motora i čeličnog kabela.

