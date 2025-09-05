NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Neće biti hrvatskih vojnika u Ukrajini. Dječak (13) pokušao silovati majku svog prijatelja. HUBOL o otkriću 24sata: 'Vinogradska je napravila propust u vezi Beroša. Zbog sporosti Ministarstva 14 djece u Zagrebu nema mjesto u posebnom razrednom odjelu. (Ne)miran odlazak šefa Civilne s funkcije.