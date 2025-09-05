Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Neće biti hrvatskih vojnika u Ukrajini. Dječak (13) pokušao silovati majku svog prijatelja. HUBOL o otkriću 24sata: 'Vinogradska je napravila propust u vezi Beroša. Zbog sporosti Ministarstva 14 djece u Zagrebu nema mjesto u posebnom razrednom odjelu. (Ne)miran odlazak šefa Civilne s funkcije.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nevjerojatno! Vili Beroš i dalje radi u Vinogradskoj bolnici

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Bivši ministar Vili Beroš i dalje je zaposlen u KBC Sestre Milosrdnice! Zbog toga se nije mogao javiti na natječaj za neurokirurga. Sedamnaest ljudi je poginulo na uspinjači u Lisabonu. Očekuju nas skuplja struja i plin. Debeljak plakao na sjednici Brodosplita...

VIDEO Za ovo treba biti hrabar! Pogledajte čudesne skokove sa Starog mosta u Mostaru

MOSTAR - Na legendarnom Starom Mostu u Mostaru održano je deveto izdanje Red Bullova natjecanja u skokovima u vodu. Najbolji skakači iz cijelog svijeta okupili su se u BiH, a publika je imala što za vidjeti... Spektakularne skokove s 20-ak metara visine u svježu Neretvu. U videosnimci možete vidjeti kako je to izgledalo.

VIDEO Ovo je mjesto užasa u Lisabonu gdje je uspinjača Gloria iskočila iz tračnica

Policija je u četvrtak ogradila mjesto nesreće u središtu Lisabona gdje je u iskakanju iz tračnica uspinjače Gloria poginulo najmanje 15 ljudi, a 18 ih je ozlijeđeno. Gloria, jedno od simbola portugalske prijestolnice i popularna turistička atrakcija, izletjela je iz tračnica u srijedu navečer i zabila se u zgradu. Prema riječima glasnogovornika hitne službe, petero ozlijeđenih je u teškom stanju. Vlasti zasad nisu objavile identitete žrtava, no potvrđeno je da su među poginulima i strani državljani. Uspinjača Gloria godišnje preveze oko tri milijuna putnika. Ima dva vagona, svaki kapaciteta do 40 osoba, a kreću se uz pomoć električnih motora i čeličnog kabela.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Muškarac uhićen nakon jezivog otkrića u Tenji, terete ga za teško ubojstvo. Majka petogodišnje curice morala podići kredit da bi platila liječenje nakon ugriza poskoka. Šest mjeseci traju izvidi o smrti Frane Borovine. U javnoj raspravi program priuštivog stanovanja. Turizam raste, ali ne u špici sezone. Jergović kod Milanovića. Frizerka iz Požege već treću godinu zaredom besplatno šiša prvašiće.

VIDEO Nevrijeme pogodilo i Vodice: 'Vjetar je razbacivao kante, sve je došlo u sekundi'

Nevrijeme je pogodilo Istru i riječko područje u utorak rano ujutro, a pala je obilna količina kiše. Nešto iza ponoći u srijedu, nevrijeme je pogodilo Vodice. Padala je jaka kiša, a vjetar je razbacivao kante za smeće.

