Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Stravičan požar u Domu za umirovljenike u Tuzli uzeo 12 života. Huligani u Splitu tjerali su čovjeka koji je 1991. branio Vukovar. Majka Jean-Michela Nicoliera Lyliane Fournier demantirala da na sutrašnjem pogrebu svog sina ne želi zastave. Izgorjelo skladište guma u Svetoj Nedelji. Socijalst Zohran Mamdami prvi musliman na čelu New Yorka. Hrabre braniteljice predvoti će kolonu sjećanja ove godine. Odgodili digitalnu naplatu cestarinka, ipak od 2027.

VIDEO Pogledajte golove kojima je Kurilovec izbacio Istru iz Kupa

KURILOVEC - ISTRA 2-1 Domaćin, četvrtoligaš, postao je tek peta momčad izvan HNL-a koja je u Kupu izbacila aktualnog prvoligaša. U 13. minuti Pršir senzacionalnim je pogotkom doveo Kurilovec u vodstvo, a potom je u 26. minuti, nakon pogreške gostiju, Sedlaček sve pripremio za Furmeka, koji je mirno pogodio za 2-0. Dašak nade Istri donio je Lawal u 76. minuti golom na asistenciju Bangoure.

VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga

STADION MAKSIMIR - Nogometaši Dinama u četvrtak će odmjeriti snage protiv španjolskog prvoligaša Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige. 'Modri' su neporaženi u prve tri europske utakmice i trenutačno su pri vrhu tablice, dok je Celta deveta s dvije pobjede i porazom. Utakmica je u 18.45 sati, a u srijedu su "modri'' odradili posljednji trening na Maksimiru.

DOM UŽASA u Tuzli snimljen iz zraka: Poginulo je 12 osoba...

Požar je u Domu za starije u Tuzli buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu. Policija je objavila da je poginulo 12 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 35. Među njima i vatrogasci i policajci. Mediji u BiH su ogorčeni i pitaju se tko je i na osnovu koje logike odlučio da teško bolesne ljude smjeste na više katove zbog čega je evakuacija bila teška i gotovo nemoguća

'240 sekundi' 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jedna osoba uhićena, a još dvije privedene iz skupine od stotinjak u crno maskiranih huligana koji su istjerali 20-ak izvođača iz gradskog kotara u Splitu, skladište guma izgorjelo u požaru u Svetoj Nedelji, Beroš može bezbrižno na posao...

VIDEO Ogromne gužve na A3! HAK: 'Kolona je 9 km'. Čitatelj: 'Stojimo već 45 minuta...'

Punih 45 minuta stojimo na naplatnoj, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku. Iz HAK-a su objavili kako je kolona vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Zagreb istok (48+350 km i 45+000 km). "U smjeru Bregane kolona je oko 9 km, a u zoni radova vozi se jednim trakom", rekli su iz HAK-a. Dodali su i kako je veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici ( A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

