Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Stravičan požar u Domu za umirovljenike u Tuzli uzeo 12 života. Huligani u Splitu tjerali su čovjeka koji je 1991. branio Vukovar. Majka Jean-Michela Nicoliera Lyliane Fournier demantirala da na sutrašnjem pogrebu svog sina ne želi zastave. Izgorjelo skladište guma u Svetoj Nedelji. Socijalst Zohran Mamdami prvi musliman na čelu New Yorka. Hrabre braniteljice predvoti će kolonu sjećanja ove godine. Odgodili digitalnu naplatu cestarinka, ipak od 2027.