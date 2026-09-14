Obavijesti

News

Komentari 1
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima: Gotovo 106 tona otpada, plastike i tekstila u velikim vrećama dovela tvrtka Slovenca, osnovana za euro. Stiže Znanstveni savjet za Gospić, ali i zakon o otpadu. I danas gorjelo na Braču. Pet policajaca udaljeno s posla dok traje postupak zbog femicida u Slatini. Od ponoći poskupljuju dizel i benzin, za šest centi.

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada! | Video: 24sata/Video
STIGLI UČENICI, PROFESORI, RODITELJI...

VIDEO Poslušajte što su sve rekli na prosvjedu u Zagrebu: Operativni djelatnik nije Rambo

Nakon napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, u kojem su izbodeni učenik i zaposlenica škole, roditelji i učenici izašli su u ponedjeljak na prosvjed tražeći strože sigurnosne mjere, veće ovlasti za pregled učenika te veću odgovornost roditelja i institucija. Među više desetaka prosvjednika, uglavnom učenika, našli su se transparenti poput "Smatrate li ovo dječjom igrom" i "Kad škola postane mjesto straha, gdje se onda možemo osjećati sigurno?".

Pokretanje videa...

Zagreb: Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo kolegu učenika VIDEO
Zagreb: Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo kolegu učenika | Video: 24sata/pixsell
PLUTAO LEDENIM MOREM

VIDEO Dječaka spasili nakon 2 dana plutanja na prevrnutom brodu! 'Živio je od molitve...'

Derek Parker Aghnaanga (15) preživio je gotovo dva dana na prevrnutom čamcu u ledenim vodama Beringova mora kod Aljaske. Bio je sam, bez hrane i vode, nakon što su njegov stariji brat i rođak izgubili život u nesreći. Njegova majka Vina kasnije je na Facebooku napisala da se Derek tijekom cijelog iskušenja nije predavao "Živio je od molitve, bez hrane i vode. Volim te, sine“, napisala je. Kapetan broda koji ga je spasio rekao je da je bio impresioniran dječakovom snagom."To je jedan nevjerojatno čvrst klinac“...

Pokretanje videa...

Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio... VIDEO
Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio... | Video: 24sata/Reuters
VATRENA MISIJA

VIDEO Pogledajte kako su kanaderi gasili Brač: 'U 977 naleta, bacili 5000 tona vode'

BRAČ - Više od 200 vatrogasaca i dalje dežura na otoku Braču nakon što je taj otok poharao jedan od najgorih požara u njegovoj povijesti. Uz njih su vatru gasili i piloti kanadera koji su izbacili gotovo 5000 tona vodeu čak 977 naleta. Let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji na svijetu, a na portalu Flightradar pratilo ga je čak 1479 korisnika

Pokretanje videa...

Kanaderi tijekom akcije gašenja požara na Braču VIDEO
Kanaderi tijekom akcije gašenja požara na Braču | Video: 24sata/YouTube
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Gol Dalissona i dirljiva poruka Torcide obilježili su novu pobjedu Splićana na Poljudu

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 1-0 Splićani su na Poljudu slavili protiv gostiju iz Koprivnice. Dalisson je pogodio u 22. minuti na odličan ubačaj Bambe i rezultat se do kraja susreta nije mijenjao

Pokretanje videa...

Hajduk - Slaven Belupo VIDEO
Hajduk - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STIHIJA U MILNI

Kanaderi u akciji! Pogledajte kako su skupljali vodu za požar

Vatrogasci su cijelu noć gasili požar na Braču, a u istom tonu su nastavili i u nedjelju. U pomoć su im pristigli i kanaderi, a čitatelj 24sata snimio je trenutak kada su prikupljali vodu u Bolu

Pokretanje videa...

Kanaderi pomagali u gašenju požara na Braču VIDEO
Kanaderi pomagali u gašenju požara na Braču | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026