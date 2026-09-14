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Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima: Gotovo 106 tona otpada, plastike i tekstila u velikim vrećama dovela tvrtka Slovenca, osnovana za euro. Stiže Znanstveni savjet za Gospić, ali i zakon o otpadu. I danas gorjelo na Braču. Pet policajaca udaljeno s posla dok traje postupak zbog femicida u Slatini. Od ponoći poskupljuju dizel i benzin, za šest centi.