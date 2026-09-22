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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak godinu i pol dana za 55 milijuna eura trebala bi trajati sanacija prema najnovijim podacima 44 tisuće, a ne 37 tisuća tona otpada Gospiću. Ministrica zaštite okoliša Vučković predstavljajući plan sanacije rekla je da nijedna od četiri faza sanacije ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci. Predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom", koji su organizirali veliki prosvjed u Zagrebu, kažu da nisu saznali ništa novo te da su razočarani jer im se čini da je sastanak organiziran da se ispoštuje rok 20. rujna. Potvrđena optužnicu za 75 tisuća eura mita u aferi "Mikroskop" protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša-ima još dvojicu suoptuženika. Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić nazvao premijera Plenkovića mecenom ekomafije, za petak najavio pokretanja postupka o njegovu opozivu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka... | Video: 24sata/Video
KAKVE POSLASTICE...

VIDEO Slatka gozba u ZOO vrtu: Kapibare i pande jedu 'kolače'

Uoči kineskog Blagdana sredine jeseni, zoološki vrt u Wuxiju, u istočnoj kineskoj pokrajini Jiangsu, pripremio je svojim stanovnicima posebne 'mjesečeve kolače'. Poslastice atraktivnih oblika izrađene su od prirodnih sastojaka, a recepti su prilagođeni prehrambenim navikama žirafa, kapibara, crvenih pandi i drugih životinja. Sudeći prema njihovim reakcijama, neobični kolači bili su pun pogodak. Zoološki vrt istodobno je pokrenuo jesenski program koji uključuje susrete sa životinjama, interaktivne predstave i edukativne sadržaje. Aktivnosti su organizirane povodom trodnevnih blagdanskih praznika, koji će trajati od petka do nedjelje.

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Wuxi Zoo VIDEO
Wuxi Zoo | Video: 24sata/Reuters
MORATE POGLEDATI

VIDEO SENZACIJA U KINI Curica (6) riješila Rubikovu kocku u manje od pet sekundi

Mlada natjecateljica u slaganju Rubikove kocke Lian Yunzhi ovog je mjeseca dvaput oborila svjetski rekord u prosjeku vremena za rješavanje Rubikove kocke 3x3 u ženskoj konkurenciji. Nakon pet rješavanja Rubikove kocke ostvarila je prosjeke od 4,52 i 4,27 sekundi.

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Šestogodišnjakinja nova rekorderka u rješavanju Rubikove kocke VIDEO
Šestogodišnjakinja nova rekorderka u rješavanju Rubikove kocke | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon priznanja i nagodbe s Uskokom osuđena je Josipa Pleslić ex Rimac u aferi Sport i glazba. Što se dogodilo danas u HNS-u? Cent više za benzin i šest za dizel plaćat ćemo od ponoći. Stižu stroža pravila za kamere za brzinu? 4500 tona rasutog otpada u Gospiću za 11 milijuna eura uklonit će Cezar grupa Petra Pripuza.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu | Video: 24sata/Video
'Blagoslov domovini'

VIDEO Divovska košara cvijeća od 18 metara krasi pekinški Trg

Na pekinškom Trgu Tiananmen postavlja se golema cvjetna instalacija 'Blagoslov domovini', koja će biti dovršena i predstavljena 25. rujna, izvijestio je China News Service. Konstrukcija je visoka 18 metara, sama košara 16 metara, dok postolje cvjetnjaka ima promjer od čak 45 metara. Ispunjena je s više od deset vrsta umjetnog cvijeća, među kojima su božuri i ruže, te ukrasima u obliku bresaka, jabuka, nara, grožđa i kakija, koji simboliziraju blagostanje. Na južnoj strani ispisano je 'Blagoslov domovini', a na sjevernoj 'Proslava Nacionalnog dana'. U izradi instalacije korišteni su 3D ispis i pametni sustav navodnjavanja.

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18 metara visoka košara cvijeća u Kini VIDEO
18 metara visoka košara cvijeća u Kini | Video: 24sata/Reuters
OPASNA 'AKCIJA'

VIDEO Bez sigurnosnog užeta hodala 100 metara iznad tla!

Francuska hodačica po žici Tatiana-Mosio Bongonga oduševila je tisuće gledatelja u Loos-en-Gohelleu na sjeveru Francuske. Bez sigurnosnog užeta prešla je 400 metara dugu žicu razapetu između najviših rudarskih jalovišta u Europi, izvodeći špagu i viseći naglavačke stotinjak metara iznad tla. Pothvat je trajao 37 minuta. Spektaklom je odala počast nekadašnjem središtu francuskog rudarstva te poslala poruku zajedništva. Žicu su stabilizirali ljudi jer je, kako je objasnila, simbolika bila ključna: 'Možemo učiniti velike stvari, ali ne možemo ih učiniti sami.'

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Hodanje po užetu VIDEO
Hodanje po užetu | Video: 24sata/Reuters

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