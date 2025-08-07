Gledajte '240 sekundi' 24sata! Inspekcija: Azbestni otpad ne može se zbrinuti u Hrvatskoj

RADNO NA POLJUDU

VIDEO Zadnje pripreme u Splitu: Rebić lovi formu, a jedan igrač Hajduka trenirao je odvojeno... SPLIT - Zanimljivo je bilo na treningu Hajduka, novinari su po prvi put imali priliku vidjeti Antu Rebića koji je trenirao s momčadi i trebao bi se naći u zapisniku protiv Dinamo Cityja. Novo lice je i Peter Ugwuodo, napadač iz Nigerije koji je bio na početku priprema ali je poslan na posudbu u Uskok. Registriran na dvojnu licencu pa ga Hajduk povremeno koristi, dok je Mihael Žaper trenirao odvojeno. Neće biti ni Marka Capana kojeg i dalje muče leđa i koji ne trenira s momčadi, već odrađuje terapije...

