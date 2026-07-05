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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Izašao i zatvora i upucao dvojac u Čakovcu. 'Ne prilazite mu...'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš:Međimurska policija objavila je fotografiju muškarca za kojim traga zbog sumnje da je u Čakovcu u noći na subotu pucao u dvoje ljudi i teško ih ozlijedio. Poziva građane da joj dojave informacije o njemu, ali i upozorava da se osumnjičenome ne približavaju. Osumnjičeni je nedavno izašao iz zatvora u BiH, u kojem je bio jer je osuđen zbog dilanja i proizvodnje marihuane. Nakon pucnjave u centru Čakovca nestao je i policija traga za njim. Na Thompsonovom koncertu u Zaprešiću policija je privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dojčić očekuje da će njegova stranka koalicijski sporazum s Možemo potpisati u listopadu

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
UZNEMIRUJUĆE

VIDEO Uginuli dupin doplutao do obale u Istri: 'Pretužno..'

ISTRA - Uginuli dupin doplutao je do obale Peroja. Zvali smo 112. Čekamo da dođe netko, kazao nam je čitatelj koji je snimio tužnu scenu u Istri. Rekao nam je kako su građani vidjeli da mu se nešto nalazi u ustima. "Tužno, bas je bio lijep i velik dupin", rekao nam je čitatelj te dodao kako su se građani skupili oko dupina te ga počeli fotografirati.

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Dupin doplutao do obale Peroja VIDEO
Dupin doplutao do obale Peroja | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Mali div je sada velik! Bolest ga ne sprečava, kreće u srednju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Nevio Krešić, 15-godišnjak iz Dubrovnika koji boluje od rijetkog genetskog poremećaja, postao je srednjoškolac. Mladića 24sata prate godinama, postao je simbol upornosti. Uspješno je završio osnovnu školu i upisao srednju Ekonomsku, presretan je. "Govorili su nam da možda neće doživjeti ni 15 godina, a evo ga upisuje srednju, rekla je za 24sata Nevijeva majka Tea Đurović. Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu u noći na subotu. Pucnjava se dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru grada, traga se za počiniteljem. U hrvatskim je zatvorima čak 60 posto više zatvorenika nego što za njih ima mjesta. Najveća je gužva u istražnim zatvorima

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
'HVALA VATROGASCIMA'

VIDEO Pogledajte kanader u akciji na Hvaru: 'Mjesto je bilo zarobljeno, turisti u panici...'

"Bit će dobro", kratko nam je kazao vatrogasni zapovjednik kad smo ga u 19:30 upitali o velikom požaru koji je u popodnevnim satima izbio na južnoj strani Hvara. U pomoć vatrogascima stigla su i četiri kanadera. "Strašan požar iznad mjesta Ivan Dolac. Zarobio je mjesto, puhao je jako vjetar... Turisti su počeli paničariti, ali dolaskom kanadera je situacija stavljena pod kontrolu. Teška situacija, hvala pilotima kanadera i vatrogascima", kazao nam je čitatelj...

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Kanaderi ugasili požar na Hvaru VIDEO
Kanaderi ugasili požar na Hvaru | Video: čitatelj/24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Dalić ili netko drugi? Evo kakva je sada situacija oko mjesta izbornika

PHILADELPHIA - Reprezentacija se vratila u Hrvatsku, ali neki igrači ostali su u SAD-u na odmoru. Najviše je pitanja oko izbornika Zlatka Dalića i hoće li ostati na klupi reprezentacije. Ako odluči da je kraj, spominju se četiri moguća kandidata. Dalić će kroz tjedan dana donijeti odluku o svemu. Iz sunčane Philadelphije više o situaciji oko izbornika zna reporter 24sata, Tomislav Gabelić

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNO

VIDEO Ovako sigurno i u Beču vozi: 'Ušao je u 'škare' i jurio 150 po zaustavnoj traci na A1'

SVETI ROK - Brzinom od 150 kilometara po satu je pretjecao vozila desnom trakom, a zatim i zaustavnom trakom, ispričao nam je čitatelj koji je snimio nepreznu vožnju u blizini tunela Sv. Rok u subotu ujutro. Dodao je kako je vozač bečkih registracija ušao u 'škare' i nastavio pretjecati lijevom trakom. "Sve sam prijavio policiji", rekao nam je čitatelj.

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Neoprezna vožnja VIDEO
Neoprezna vožnja | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

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