Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi'

VIDEO Hajduk se provukao u Kupu kod Cibalije. Pogledajte dramatično raspucavanje...
CIBALIA - HAJDUK 0-0 (2-4) Splićani su nakon 120 minuta i boljeg izvođenja jedanaesteraca prošli u četvrtfinale Kupa protiv drugoligaša Cibalije. Hajduk nije puno pokazao u napadu, gosti su imali svoje prilike koje nisu iskoristili, a poništen im je i gol zbog zaleđa. Boban i Mišić promašili su svoje jedanaesterce, dok je kod Hajduka promašio Almena. Tako je ipak favorit iz Splita prošao dalje
Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4)
VIDEO Sve oči uprte u ljepotice: Počeo izbor za Miss Hrvatske!
ZAGREB - Trideseti put zaredom Hrvatska bira najljepšu djevojku. U Zagrebu se večeras održava jubilarni izbor za Miss Hrvatske za Miss Svijeta, a aktualna misica Tomislava Dukić spremna je predati krunu svojoj nasljednici. Ljepotice su već prošetale pistom, predstavile se publici i žiriju, a dvoranom su zavladali osmijesi, svjetla i ona poznata kombinacija elegancije i uzbuđenja koja prati svako finale.
Za titulu Miss Hrvatske 2025. natječu se predstavnice županija iz cijele zemlje:
Zara Hurtić (Istarska županija), Tajana Punčec (Varaždinska županija), Martina Blažević (Grad Zagreb), Jana Biondić (Ličko-senjska županija), Ema Helena Vičar (Zagrebačka županija), Melanie Juranović (Brodsko-posavska županija), Izabela Šporčić (Karlovačka županija), Laura Dasović (Međimurska županija), Marinka Andraković (Osječko-baranjska županija), Ivana Krajina (Požeško-slavonska županija), Andrea Bošnjak (Primorsko-goranska županija), Ema Ninić (Šibensko-kninska županija), Mirta Bagović (Sisačko-moslavačka županija), Ana Pavlović (Vukovarsko-srijemska županija) i Lara Bačić (Zadarska županija).
Natjecateljice za Miss Hrvatske
VIDEO Slavonci napravili show, zaplesali kolo na putu za izbor Miss: 'Idemo bodriti Marinku!'
Dok se u glavnom gradu sve priprema za veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske, vesela ekipa iz Semeljaca već je napravila show. Na pauzi tijekom puta za Zagreb, gdje idu bodriti svoju ljepoticu Marinku Andraković, Slavonci su zaplesali pravo kolo nasred parkirališta! 'Idemo bodriti našu Marinku Andraković iz Semeljaca, cijelim putem je veselo! Prijatelji, obitelj, rodbina, dečko... Svi smo tu!', rekla nam je čitateljica. Marinka, koja večeras nosi lentu Miss Osječko-baranjske županije, ima 22 godine i dolazi upravo iz Semeljaca. Studira oplemenjivanje bilja i genetiku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a slobodno vrijeme provodi trenirajući, putujući i družeći se s obitelji i prijateljima.
Plesali kolo prije izbora za Miss Hrvatske
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: U Hrvatskom saboru dogodila se greška pri izglasavanju izmjena Zakona o kaznenom postupku, gdje je zakon prošao sa 75 umjesto potrebnih 76 glasova. Sandra Benčić i Klub Možemo upozorili su na neustavnost, najavivši predaju potpisa Ustavnom sudu... Premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio je žestoke udare na Gazu. U zagrebačkoj školi učenika viših razreda vršnjaci su fizički zlostavljali, udarajući ga glavom o umivaonik i zid. Majka tvrdi da maltretiranje traje već godinu dana. U Saboru je održano predavanje o Jasenovcu, organizirano od strane Domino i Hrvatskih suverenista, na kojem su negirani zločini u logoru...
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku
VIDEO Blamaža Dinama protiv zadnjeplasirane momčadi lige. Evo kako je Vukovar šokirao
VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0. Nakon što su u četvrtak gostovali kod "fenjeraša" Europske lige Malmoa, nogometaše Dinama je u ponedjeljak čekalo i gostovanje kod posljednje momčadi hrvatskog prvenstva.U Švedskoj su tek u posljednjim sekundama susreta izvukli bod odigravši 1-1, dok su u Vinkovcima upisali poraz. Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.
Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0
