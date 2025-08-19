Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je došlo do velikog pada u noćenjima u apartmanima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. 300.000 noćenja manje u apartmanima nego u srpnju prošle godine, hoteli ulagali u smještaj i bilježe rast. Putin želi susret sa Zelenskim nasamo. Kaos u Srbiji ne jenjava. Turudić traži da se ispita rad DORH-a u Splitu. Austrijanci šalju kazne nakon Thompsonova koncerta. Donosimo kartu svih opasnih azbestnih točaka u Hrvatskoj.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
RADOVI U TIJEKU

VIDEO Na Kranjči samo radnici i materijali, sport je uspomena! Pogledajte kako sada izgleda

ZAGREB - Radovi na renovaciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici uhvatili su veliki zamah. U tijeku je postavljanje temelja za nove tribine, a radove ne sprječavaju ni visoke ljetne temperature u Zagrebu. Radovi su počeli krajem travnja

Pokretanje videa...

Zagreb: Radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj 01:21
Zagreb: Radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Ovo je trenutak u kojem gliser udara u rivu u Rovinju! Ljudi se hvatali za glavu

ROVINJ Nakon što se sudario s drugom brodicom, gliser se u punoj brzini zabio u rovinjsku rivu. - Očevidac, ujedno dojavitelj rekao je kako su od siline sudara iz jedne od brodica svi ljudi pali u more te su odmah potom izvučeni na drugu brodicu, koja je također sudjelovala u nesreći, nakon čega su prevezeni na obalu - rekli su iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture o nesreći. Istarska policija objavila je kako je šestero ljudi ozlijeđeno.

Pokretanje videa...

Ekskluzivna snimka kako se gliser u punoj brzini zabija u rivu 00:42
Ekskluzivna snimka kako se gliser u punoj brzini zabija u rivu | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pogoni Varteksa nakon više od 100 godina odlaze u povijest

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U najbolja vremena Varteks je zapošljavao više od 12.000 ljudi, a sad njihovi pogoni odlaze u povijest. Je li moguć trilateralni sastanak Trump-Putin-Zelenski?. Suluda izjava Ane Brnabić o padu nadstrešnice. Nevjerojatna nesreća na moru kod Rovinja. Odgoda za brod s azbestom. Na izboru za Miss Universe i prva palestinska misica.

Pokretanje videa...

Pogledajte '240 sekundi' 24sata 03:57
Pogledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NASTALA KOLONA

VIDEO Prometna nesreća kod Gospića: 'BMW je par minuta prije projurio 200 pored nas!'

GORNJA PLOČA BMW i automobil stranih tablica sudarili su se na A1 u ponedjeljak ujutro. Od čitateljice doznajemo kako je vozač BMW-a par minuta ranije projurio pored njih - Vozač BMW-a je bio sam u autu te je projurio pored nas i baš je divljao, prošao je pored nas sigurno 200 na sat. Znamo da vozač BMW-a nije ozlijeđen jer je stajao pored auta, vidjeli smo i nekoliko djece koja su stajala par metara od prometne.- veli čitateljica. HAK je na svojim stranicama izvijestio kako se zbog prometne nesreće između čvorova Gornja Ploča i Gospić, na 194. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km.

Pokretanje videa...

Sudar na a1 01:35
Sudar na a1 | Video: Čitatelj 24sata
MILJENIK NAVIJAČA

VIDEO Marko Livaja započeo utakmicu na klupi, pogledajte kako su navijači reagirali...

HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Marko Livaja nije navikao biti na klupi, ali trener Gonzalo Garcia odlučio je krenuti u dvoboj bez njega. Kad je spiker čitao imena Hajdukovih igrača, navijači su s najvećim pljeskom pozdravili upravo Hajdukovog kapetana i time još jednom potvrdili koliko vole i cijene napadača "bilih"

Pokretanje videa...

Livaja dobio najveći pljesak na Poljudu iako je na klupi 00:38
Livaja dobio najveći pljesak na Poljudu iako je na klupi | Video: Tomislav Gabelić/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025