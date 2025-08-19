NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je došlo do velikog pada u noćenjima u apartmanima
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. 300.000 noćenja manje u apartmanima nego u srpnju prošle godine, hoteli ulagali u smještaj i bilježe rast. Putin želi susret sa Zelenskim nasamo. Kaos u Srbiji ne jenjava. Turudić traži da se ispita rad DORH-a u Splitu. Austrijanci šalju kazne nakon Thompsonova koncerta. Donosimo kartu svih opasnih azbestnih točaka u Hrvatskoj.