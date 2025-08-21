Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je operirala ekipa u aferi mikroskop. Prijava za zaštitare

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti četvrtka: Optužnica otkriva kako je operirala ekipa u 'aferi mikroskop', kaznena prijava zaštitarima iz Savudrije. U Hrvatsku se vratilo 30.000 Hrvata s rada u inozemstvu, nova suluda izjava Ane Brnabić. Smijenjeni Dodik ne odustaje.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je operirala ekipa u aferi mikroskop. Prijava za zaštitare 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je operirala ekipa u aferi mikroskop. Prijava za zaštitare | Video: 24sata/Video
ČOVJEK ZAGLAVIO U AUTU

VIDEO Snimka prometne nesreće na obilaznici: 10 ljudi ozlijeđeno, među njima dijete

ZAGREB U velikoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici ozlijeđeno je 10 ljudi, a jednog čovjeka su vatrogasci morali vaditi iz automobila. Vatrogasci su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u četvrtak u 12.10 sati. Kako neslužbeno doznajemo, u teškoj nesreći je 10 ozlijeđenih, od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti cca 2 godine, te su prevezeni u bolnicu.

Nesreća na obilaznici 00:40
Nesreća na obilaznici | Video: čitatelj/24sata
KOLONE ZBOG SUDARA

Čitateljica 24sata: 'Vozim se prema moru, nigdje nikoga, ali prema Zagrebu sve stoji'

Vozim se na more i autocesta je prazna, ali u suprotnom smjeru je kolona. Sve stoji - ispričala nam je čitateljica koja je snimila kolonu nastalu zbog velike prometne nesreće na A3.

Gužve na autocesti 00:50
Gužve na autocesti | Video: čitatelj/24sata
CRVENI ALARM

Pogledajte nevrijeme koje je pogodilo Istru: Palo dvostruko više kiše od mjesečnog prosjeka

ISTRA Ovu noć je veći dio Istre pogodilo najavljeno nevrijeme. U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm, što je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu.

Nevrijeme u Istri 00:47
Nevrijeme u Istri | Video: čitatelj/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti srijede: Tomo Horvatinčić na Pelješcu uživa u blagodatima uvjetnog otpusta iz zatvora. "Viđen je s društvom u restoranu"... Donald Trump se nada da će Vladimir Putin biti dobar i da će ići prema završetku rata, izjavio je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov. Slavonski stočari najavljuju prosvjed i blokadu u Vukovaru. Dvoje djece teško ozlijeđeno na Viru nakon pada s el. romobila. Tri ugriza poskoka u četiri dana u Istri! Jedno dijete zbog ugriza završilo na respiratoru... SDP sprema kadrovske promjene. Nicole Kidman pohvalila se fotkama iz Hrvatske. Hajdukov Duje Slatina (16) seli u Inter, Dinamo ima novi statut...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed | Video: 24sata/Video
VIDEO Na 12 lokacija u Zagrebu postavljene su neobične instalacije projekta Okolo

ZAGREB - Na 12 lokacija moguće je vidjeti street art, svjetlosne, zvukovne, fotografske, zelene, skulpturalne i interaktivne instalacije. Skrovište u deblu, hodač po žici, ali na zidu, razne minijature... Nesvakidašnja su umjetnost koju je moguće vidjeti do kraja kolovoza. Okolo je umjetnički projekt koji traje već sedam godina.

Zagreb: Obilazak umjetničkih instalacija u sklopu projekta Okolo 00:57
Zagreb: Obilazak umjetničkih instalacija u sklopu projekta Okolo | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

