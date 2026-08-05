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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Knin u znaku Oluje, Plenković i Milanović se ignorirali...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Hrvatska je obilježila 31. obljetnicu Oluje, a pažnju je privuklo ignoriranje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u Kninu. Donosimo i detalje o većim braniteljskim mirovinama, apelu obitelji Hrvata u komi u Irskoj, upozorenjima nakon nove tragedije na električnom romobilu te smanjenju proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško.