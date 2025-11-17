Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kombiju s hrvatskim navijačima razbili stakla: Priveli su dvojicu

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroine Vukovara predvodit će Kolonu. Stiže naglo zahlađenje Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: "Kad hodam ulicama Vukovara, vidim sve te poginule, kojima sam sklopila oči", kaže medicinska sestra i vukovarska braniteljica Jadranka Ravančić Lisičar, jedna od žena koje će ove godine 18. studenog predvoditi kolonu sjećanja u Vukovaru. 24sata donose priče tih žena, koje su liječile i nosile ranjenike, dijelile s njima strah i tugu... Zbog američkih sankcija Rusiji Srbija do veljače mora naći novog vlasnika za svoj NIS, sad u većinskom vlasništvu Rusa. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je upute za kolinje kako ne bi bilo širenja afričke svinjske kuge. Ispred narodnjačkog kluba u Zagrebu pretučena su dva mladića iz Splita, jedan ima prijelome. Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti, ponegdje i po 15-ak stupnjeva, stižu nam kiša i snijeg...

