NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kombiju s hrvatskim navijačima razbili stakla: Priveli su dvojicu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vlada je je posmrtno dodijelila državljanstvo vukovarskom heroju Jean-Michelu Nicolieru, kao i njegovoj majci Lyliane Fournier. Eksplozivno sredstvo skupina mladića aktivirala u dvorištu Osnovne škole Strožanac, kombiju s hrvatskim navijačima sinoć razbijena stakla i retrovizori između Budve i Cetinja, Miss Universe Laura Gnjatović u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću...