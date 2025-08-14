Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kraj rat u Ukrajini? Podignuta optužnica protiv Danke Derifaj
Foto: 24sata

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Sve oči svijeta uprte su u Aljasku zbog sastanka Putina i Trumpa, podignuta optužnica protiv Danke Derifaj, ZDS postaje svakodnevica, toplotni udar se nastavlja...

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci

Više gradova Srbije u srijedu navečer poprište je sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

