NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Krasić uhićen zbog mita, napadi na antifašističkim marševima...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uhićenje Dragan Krasića i suradnika zbog mita, muškarac preminuo u Splitu nakon pokušaja skrivanja droge, optužnica protiv Koste Kostanjevića i četvero ljudi zbog preplaćenih zaštitara, istraga o ranjavanju časne sestre u Zagrebu vodi prema mogućem samoozljeđivanju, Hrvatska proizvodi samo 63% mesa za domaću potrošnju, uvoz i dalje velik...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Antifašistički marš u četiri grada okupio više tisuća ljudi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U četiri grada održani su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma",a najviše je napetosti izazvao onaj u Zadru, gdje su dvojica maskiranih iz gumenjaka bacala balone napunjene crvenom tekućinom čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka. 66-godišnji muškarac u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji-ubojica je pod nadzorom policije. Premosnica na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika puštena u promet-uspostavljen dvosmjerni promet u dvije trake u smjeru istok-zapad i zapad-istok...

SAŽETAK LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1

VIDEO Činilo se kako će Rijeka konačno skočiti u top 4. Onda su ih lokosi šokirali ovim golom

LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1: U susretu 15. kola Hrvatske nogometne lige Lokomotiva i Rijeka su na stadionu Maksimir remizirale 1-1. Hrvatski prvak poveo je u manje od tri minute zahvaljujući golu Ante Mateja Jurića, ali je Aleks Stojaković u 76. minuti izjednačio. Najbolji igrač gostiju, Toni Fruk, igrao je tek 20 minuta.

'240 sekundi' 24sata! Ovotjedni put bivšeg inspektora: S lovišta pa sve do istražnog zatvora

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: S lovišta na zadržavanje, ispitivanje pa istražni zatvor. Takav je ovotjedni put bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On i njegov kum Dragan Krasić idu na 30 dana iza rešetaka u Remetincu.Oni koji se opuste i skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati, rekao je premier Plenković o Mikuliću. 32-godišnjak iz Bošnjaka kraj Županje dobio 30 godina za ubojstvo susjeda čije je tijelo bacio u bunar. Desničari prosvjedovali ispred stana Dalije Orešković, ona je sišla među njih,a ministar Medved joj poručio da ublaži izjave...

SAŽETAK HAJDUK - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte fantastičan gol Duvnjaka, Šegin precizan udarac i crveni karton Boršića!

HAJDUK - VARAŽDIN 1-1 Dočekali su Splićani Varaždince sa željom da isperu gorak okus s utakmice protiv Rijeke i rekordnog poraza, ali gosti su osvojili bod. Marko Livaja odigrao je pola sata, Duvnjak zabio golčinu, a Hajduk možda izgubio prvo mjesto - ako Dinamo pobijedi Goricu

MUK I TIŠINA

VIDEO Ovako je Poljud ispratio igrače Hajduka u svlačionicu

HAJDUK - VARAŽDIN 1-1 Splićani su željeli pobjedom isprati gorak okus iz prošlog kola i teškog poraza od Rijeke (5-0), ali tvrdi Varaždinci osvojili su bod. Na Poljudu nakon završetka dvoboja nije bilo previše zvižduka, ali tišinom su navijači Hajduka demonstrirali razočaranje

