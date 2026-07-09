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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Muljaže Hrvatskog olimpijskog odbora, gradilište u Zvonimirovoj u Zagrebu otvoreno, drugu noć zaredom SAD udario na Iran, nova pravila EU za tehnički pregled, Lauri iz 'Savršenog' napad na policajku nije prvi put da ima posla s kršenjem zakona...