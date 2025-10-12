Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića

STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.

