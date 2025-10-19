Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Roditelji iz Dubrave prosvjeduju zbog napada maloljetničkih bandi na njihovu djecu, ali i njih same. Bebi staroj par dana kolabriralo je plućno krilo, doktori iz Osijeka su izveli čudo i spasili joj život. U ljekarnama više nema lijeka Aspirin 100, nestašica do sredine studenog. Narkoboss Miroslav Mike Aničić uhićen je na Kostarici nakon 10 godina bijega, u Hrvatskoj ga čeka 13 godina zatvora. Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje. Veliko otkriće na Velebitu, bugarski speleolozi pronašli su spoj između Alibabine jame i sustav Crnopac. Nema više primirja između Izraela i Palestine, Izrael pokrenuo novi napad na Gazu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život | Video: 24sata Video
SAŽETAK ISTRA - HAJDUK

VIDEO Pogledajte kako su razigrani hajdukovci osvojili Aldo Drosinu s tri sjajna gola!

ISTRA 1961 - HAJDUK 0-3 Čak 16 utakmica "zeleno-žuti" nisu izgubili na svom terenu, a onda je došao Hajduk i moćnom prezentacijom odnio sva tri boda s Aldo Drosine. Raspoloženi su bili napadači Hajduka, a sva tri gola pala su nakon jako lijepih akcija Splićana. Šego je bio dvostruki strijelac, a gol je dodao i Almena. Hajduk se bodovno poravnao s Dinamom na vrhu ljestvice

Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege!
Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
GOLOVI S DERBIJA

VIDEO Stoperi Dinama ispunili želju Kovačeviću. Evo prvijenaca kojima su nokautirali Osijek

DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su prije odlaska u Malmö riješili derbi 10. kola HNL-a i odvojili se na vrhu ispred Hajduka. McKenna već u 3. pa Dominguez u 14., Dinamo je susret riješio u prvih 15 minuta. Obojica su zabila prvijence u modrom dresu i ispunila želju treneru Dinama Mariju Kovačeviću koji je prije utakmice analizirao i govorio da "napadači zabijaju, ali nedostaju golovi stopera". Pogledajte kako je Dinamo srušio 'bijelo-plave'

Dinamo - Osijek
Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Neizvjesno je što će biti s Rusijom i Ukrajinom, sve oči uprte su u Trumpa. Najviše nedostaje pedijatara i hitne pomoći na otocima, helikopterska hitna intervenirala je preko dvije tisuće puta. Plenković kaže da je inflacija domaći proizvod kojeg stvaraju hrvatski poduzetnici. Grmoja juriša na čelo stranke, kaže da će Most pretvoriti u narodni pokret ako pobijedi...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno...
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno... | Video: 24sata Video
SAŽETAK SLAVEN - RIJEKA 1-1

VIDEO Nastavlja se velika kriza Riječana: Evo kako su poveli pa čuvali bod protiv 'farmaceuta'

KOPRIVNICA - Nogometaši Slavena Belupa i Rijeke u susretu su 10. kola igrali 1-1 (0-1).Goste je u vodstvo doveo Daniel Adu-Adjei (45'+3') u samoj završnici prvog poluvremena, a poravnao je Andrija Filipović (74'). Slavenu je poništen gol u 11. minuti, a na utakmici je bilo 1447 gledatelja

Slaven Belupo - Rijeka
Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK VUKOVAR - LOKOMOTIVA

VIDEO Krivak je zabio golčinu za vodstvo Lokomotive, ali Robin Gonzalez donosi bod Vukovaru!

VUKOVAR - LOKOMOTIVA 1-1 Dvotjednu stanku u HNL-u okončali su Vukovar i Lokomotiva utakmicom u Vinkovcima. Nakon dosadnjikavog prvog poluvremena, drugo je bilo kudikamo uzbudljivije, a golčinu Krivaka iz 65. minute "poništio" je Robin Gonzalez izjednačenjem u 87. Vukovar je posljednji sa šest bodova, a "lokosi" su treći sa 16

Golovi s utakmice Vukovar - Lokomotiva
Golovi s utakmice Vukovar - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

