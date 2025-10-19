Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Neizvjesno je što će biti s Rusijom i Ukrajinom, sve oči uprte su u Trumpa. Najviše nedostaje pedijatara i hitne pomoći na otocima, helikopterska hitna intervenirala je preko dvije tisuće puta. Plenković kaže da je inflacija domaći proizvod kojeg stvaraju hrvatski poduzetnici. Grmoja juriša na čelo stranke, kaže da će Most pretvoriti u narodni pokret ako pobijedi...

