Gledajte '240 sekundi' 24sata. Likvidacija u Krapini: Ubojica i ubijeni policajac bili su susjedi

KRALJ PODIJA

VIDEO Mađarski 'rasplesani političar" opet ukrao show dok je novi premijer držao govor Mađarska je dobila novog premijera, ali društvene mreže pričaju samo o jednom ministru i njegovim plesnim pokretima. Zsolt Hegedus ponovno je oduševio građane energičnim plesom ispred parlamenta, baš kao nakon izborne pobjede stranke Tisza. Dok je Peter Magyar obećavao 'novo poglavlje' za državu, njegov ministar ortoped očito je odlučio otvoriti i novu plesnu eru mađarske politike. Snimka je munjevito postala hit uz komentar: 'Nikad nisam bio dovoljno 'cool' da budem Mađar!'

Kopiranje linka