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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i oporba prozvali vlast zbog užasa u Gospiću!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ekocid u Gospiću i političke reakcije, sudar vlakova kod Bjelovara, bolja turistička sezona, Hrvati koji ne mogu priuštiti godišnji odmor, novi ugriz morske kornjače, nastavak toplinskog vala, jeftinije gorivo...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i oporba prozvali vlast zbog užasa u Gospiću! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i oporba prozvali vlast zbog užasa u Gospiću! | Video: 24sata/Video
TLO SE I DALJE TRESE

DRAMATIČNE SNIMKE Sve više poginulih u razornom potresu

Prema posljednjim podacima, 23 ljudi je poginulo u razornom potresu magnitude 7,4 Richtera. Srušeni su deseci zgrada, a uslijedila su brojna podrhtavanja

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Potres u Kolumbiji VIDEO
Potres u Kolumbiji | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Nonšalantnost Hajduka i spretnost Puležana na Poljudu! Pogledajte sve golove iz Splita

Hajduk i Istra na Poljudu su odigrali utakmicu 2. kola HNL-a. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84., a u sudačkoj nadoknadi Ahmeti je pogodio za remi

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Golovi na utakmici Hajduk - Istra VIDEO
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Golijada Varaždinaca u Koprivnici. Canjuga i Latković sjajni, pogledajte sve golove!

SLAVEN BELUPO - VARAŽDIN 1-4 Fenomenalnu utakmicu odigrali su igrači Nikole Šafarića, dominirali su, zabili četiri komada Slavenu u Koprivnici i došli do druge pobjede u HNL-u. Sjajan je bio Canjuga koji je zabio dva gola, sjajni Latković dodao je još jedan, a zabio je i Mamić. Za Slaven je pogodio Nestorovski. Varaždin izgleda jako dobro na otvaranju sezone

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Golovi na utakmici Slaven - Varaždin VIDEO
Golovi na utakmici Slaven - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
JAKO NEUREDNO

VIDEO Pogledajte na što liči dječja zona na Poljudu! Puna je smeća: 'Zar se moramo bojati?'

POLJUD - "Roditelji plaćaju skupe pretplate i dovode svoju djecu na utakmice, a zauzvrat bi trebali dobiti siguran i uredan prostor za njih. Zar je normalno da se roditelji moraju pitati hoće li im djeca u dječjoj fan zoni pokupiti neku bolest?", napisala je jedna navijačica. U dječjoj zoni vidi se smeće, razbacane su majice i razni jastuci te sve djeluje napušteno.

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Dječja fan zona Poljuda puna smeća VIDEO
Dječja fan zona Poljuda puna smeća | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekobomba trese Gospić, spriječena tragedija na pruzi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Otpad koji bi prekrio Trg bana Jelačića, Milanović i Plenković na Alci, spriječena nova željeznička nesreća, nedostatak pedijatara, niski vodostaji...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekobomba trese Gospić, spriječena tragedija na pruzi... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekobomba trese Gospić, spriječena tragedija na pruzi... | Video: 24sata/Video

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