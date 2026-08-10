NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i oporba prozvali vlast zbog užasa u Gospiću!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ekocid u Gospiću i političke reakcije, sudar vlakova kod Bjelovara, bolja turistička sezona, Hrvati koji ne mogu priuštiti godišnji odmor, novi ugriz morske kornjače, nastavak toplinskog vala, jeftinije gorivo...