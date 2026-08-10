Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i oporba prozvali vlast zbog užasa u Gospiću!

JAKO NEUREDNO

VIDEO Pogledajte na što liči dječja zona na Poljudu! Puna je smeća: 'Zar se moramo bojati?' POLJUD - "Roditelji plaćaju skupe pretplate i dovode svoju djecu na utakmice, a zauzvrat bi trebali dobiti siguran i uredan prostor za njih. Zar je normalno da se roditelji moraju pitati hoće li im djeca u dječjoj fan zoni pokupiti neku bolest?", napisala je jedna navijačica. U dječjoj zoni vidi se smeće, razbacane su majice i razni jastuci te sve djeluje napušteno.

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