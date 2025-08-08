Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Ministar Ante Šušnjar radi po svome, vozi auto s detaljem koji smiju imati samo policija i hitne službe. Riječ je o bljeskalicama. S ukradenim autom krali su po trgovinama. Od 120 grla stoke 86 je pozitivno na bedrenicu. 17-godišnji Damir dva puta je pobijedio leukemiju! Vatrogasno vijeće tvrdi da u Osijeku nedostaje vatrogasaca. Kreće totalna okupacija Gaze...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama | Video: 24sata/Video
POZDRAV IZ PROŠLOSTI

VIDEO Donosimo tajnu snimku! Thompson s prepoznatljivom koreografijom, a Dino bubnja...

Godina je 1992., a mjesto Frankfurt. Tog 13. lipnja okupile su se tamo jake snage tadašnje hrvatske glazbene scene. Snimke s tog koncerta dugo su se skrivale, sada smo ih dobili, a na njima je Marko Perković u pjevačkom zanosu prilikom izvođenja pjesme “Bojna Čavoglave"...

Pokretanje videa...

Thompson i Dino Dvornik 05:05
Thompson i Dino Dvornik | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Inspekcija: Azbestni otpad ne može se zbrinuti u Hrvatskoj

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzore u splitskom šveru nad brodom Moby Drea. Brodosplit je upozoren da se azbestni otpad ne može zbrinut u Hrvatskoj. Korona kid i njegov otac i dalje su na slobodi, optužnice za krivotvorenje testova još nema. Progladili su prirodnu nepogodu zbog suše u Varaždinskoj županiji. U požaru u Slavoniji umrla starija žena. Divlje svinje u Velikom Trojstvu uništavaju usjeve...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Inspekcija: Azbestni otpad ne može se zbrinuti u Hrvatskoj 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Inspekcija: Azbestni otpad ne može se zbrinuti u Hrvatskoj | Video: 24sata/Video
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Vatra guta tvornicu u Osijeku: 'Suklja crni, gusti dim'

U Osijeku je danas oko 17 sati izbio požar u tvornici stolarije, doznaje se s terena. Vatrogasne ekipe su na intervenciji i pokušavaju staviti vatru pod kontrolu. S mjesta događaja su vidljivi gusti oblaci dima, a prema izjavama očevidaca, požar se brzo širi. "Suklja dim, kao da se širi vatra", rekao je jedan od čitatelja koji se zatekao u blizini. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, a radnici na kolektivnom godišnjem odmoru.

Pokretanje videa...

Požar u Osijeku 00:51
Požar u Osijeku | Video: Čitatelj 24sata
PREDIVNI PRIZORI

Đir oko Prvića: Vožnjom brodica obilježili 30. obljetnicu Oluje

Organizirano je okupljanje brodica i vožnja oko otoka Prvića povodom obilježavanja Oluje, a Đir se održava već godinama. Plovi se oko jedan sat, a vlada veselje i zajedništvo, kaže nam čitatelj

Pokretanje videa...

Oluja: Đir oko Prvića 00:26
Oluja: Đir oko Prvića | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lopoč procvao nakon 15 godina!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Čudo u Istri: otvorio se cvijet divovskog lopoča, zastupnici šute, a plaća ide, pitamo se je li ovo kraj Milorada Dodika, spašeni Poljak i dijete na SUP dasci, novi termin Sinjske alke, pogledajte prilog o gusarima iz Komina...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lopoč procvao nakon 15 godina! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lopoč procvao nakon 15 godina! | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025