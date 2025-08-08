Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Inspekcija: Azbestni otpad ne može se zbrinuti u Hrvatskoj Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzore u splitskom šveru nad brodom Moby Drea. Brodosplit je upozoren da se azbestni otpad ne može zbrinut u Hrvatskoj. Korona kid i njegov otac i dalje su na slobodi, optužnice za krivotvorenje testova još nema. Progladili su prirodnu nepogodu zbog suše u Varaždinskoj županiji. U požaru u Slavoniji umrla starija žena. Divlje svinje u Velikom Trojstvu uništavaju usjeve...

Kopiranje linka