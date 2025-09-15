Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nakon ljetne pauze, u Saboru red uvreda, optužbi i opomena

PRETJERAO JE

VIDEO Nevjerojatan potez igrača Gorice: Zbog ovoga ga je izviždao cijeli Maksimir... ZAGREB - Gorica je u nedjelju navečer na Maksimiru, u 6. kolu HNL-a, nanijela Dinamu (2-1) prvi poraz u sezoni. Igrači Gorice odigrali su sjajnu utakmicu, ali su maksimalno 'krali' vrijeme. U tome je pretjerao Stefan Perić koji je, u jednom trenutku, izletio izvan travnjaka i ostao ležati, liječnici su mu došli pomoći, ali on se ustao, ušao na teren i opet pao.. Razbjesnilo je to dinamovce i cijeli stadion koji ga je izviždao.

