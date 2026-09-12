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Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadača iz škole u ZG- terete za pokušaj teškog ubojstava!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Dječak je stabilno, a maloljetni napadač nakratko je odveden u dječju psihijatrijsku bolnicu. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, dva pokušaja ubojstva i devet povreda prava djeteta. Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u zatvoru, na Braču i dalje bukti požar, ekonomista Vukovića terete za prijevaru ulagača, paraolimpijac Toni krenuo je biciklom do Međugorja...